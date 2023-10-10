В детсаду Новосибирска дети пили просроченный сок

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
В одном из детских садов Новосибирска был выявлен факт выдачи просроченного сока детям. Кладовщик данного учреждения понес наказание за это нарушение, о чем сообщает департамент образования.
Нарушение после неожиданной проверки Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили, что 8 сентября детям выдали упаковки сока объемом 0,2 литра, которые имели истекший срок годности — до 24 августа 2023 года. После обнаружения нарушения, проблема была устранена.
Заведующая данного детского сада получила рекомендации по организации питания и также была отправлена на обучающий семинар. Кладовщик же подвергся дисциплинарному взысканию, пишет НГС.