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Дети пили просрочку

В детсаду Новосибирска дети пили просроченный сок

10 октября 2023, 02:09
Фото: Midjourney
Дети пили просрочку
В детском саду №389 в Новосибирске выдали детям просроченный сок, что привело к наказанию кладовщика и выдаче рекомендаций заведующей отделением.

В одном из детских садов Новосибирска был выявлен факт выдачи просроченного сока детям. Кладовщик данного учреждения понес наказание за это нарушение, о чем сообщает департамент образования.

Нарушение после неожиданной проверки Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили, что 8 сентября детям выдали упаковки сока объемом 0,2 литра, которые имели истекший срок годности — до 24 августа 2023 года. После обнаружения нарушения, проблема была устранена.

Заведующая данного детского сада получила рекомендации по организации питания и также была отправлена на обучающий семинар. Кладовщик же подвергся дисциплинарному взысканию, пишет НГС.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Детский сад#Питание#Эмилия Губарева
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