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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Карантин по бешенству ввели в Мошково Новосибирской области

Карантин по бешенству ввели в Мошково Новосибирской области

11 октября 2023, 09:53
Фото: 1MI
В поселке Мошково Новосибирской области ввели карантин из-за вспышки бешенства: он продлится до 8 декабря.

В результате возникшей ситуации с бешенством в поселке Мошково Новосибирской области было принято решение о введении карантина.

Карантин будет действовать до 8 декабря и предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение распространения бешенства. В течение этого периода запрещено провозить, выводить, ловить и лечить животных, а также снимать шкуры. Посторонним лицам, за исключением специалистов управления ветеринарии, вход на территорию, где обнаружили очаг, запрещен.

Также введен запрет на проведение мероприятий, связанных с транспортировкой или скоплением животных. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности населения и предотвращения дальнейшего распространения бешенства.

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#Новосибирск#Бешенство#Карантин#Эмилия Губарева
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