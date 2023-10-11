Карантин по бешенству ввели в Мошково Новосибирской области

Карантин будет действовать до 8 декабря и предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение распространения бешенства. В течение этого периода запрещено провозить, выводить, ловить и лечить животных, а также снимать шкуры. Посторонним лицам, за исключением специалистов управления ветеринарии, вход на территорию, где обнаружили очаг, запрещен.