Карантин по бешенству ввели в Мошково Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В результате возникшей ситуации с бешенством в поселке Мошково Новосибирской области было принято решение о введении карантина.
Карантин будет действовать до 8 декабря и предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение распространения бешенства. В течение этого периода запрещено провозить, выводить, ловить и лечить животных, а также снимать шкуры. Посторонним лицам, за исключением специалистов управления ветеринарии, вход на территорию, где обнаружили очаг, запрещен.
Также введен запрет на проведение мероприятий, связанных с транспортировкой или скоплением животных. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности населения и предотвращения дальнейшего распространения бешенства.