В Новосибирске собрали домики для белок в Березовой роще

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В акции приняли участие жители домов возле Березовой рощи. Акция проходит в рамках мероприятий по спасению парка.
«Тем временем неравнодушные жители домов близ Березовой рощи собрали денег и заказали изготовление бельчатников, так как после массовых „заботливых“ санитарных вырубок пушистым аборигенам стало просто негде жить», — написал общественник Михаил Мезенцев в социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент это уже вторая партия домиков-студий. Новосибирцев призывают объединиться в помощи животным.