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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:21

Неравнодушные новосибирцы смастерили домики для белок

В Новосибирске собрали домики для белок в Березовой роще

11 октября 2023, 12:20
Фото: Telegram-канал «Спасем Березовую рощу»
Неравнодушные новосибирцы смастерили домики для белок
В Новосибирске неравнодушные граждане помогли белкам найти свой дом. Любители пушистых животных собрали деньги на изготовление бельчатников.

В акции приняли участие жители домов возле Березовой рощи. Акция проходит в рамках мероприятий по спасению парка.

«Тем временем неравнодушные жители домов близ Березовой рощи собрали денег и заказали изготовление бельчатников, так как после массовых „заботливых“ санитарных вырубок пушистым аборигенам стало просто негде жить», — написал общественник Михаил Мезенцев в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент это уже вторая партия домиков-студий. Новосибирцев призывают объединиться в помощи животным.

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#Экология#Новосибирск#Животные#Парк#Природа#Акция#Александр Ляхов#Общественники
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