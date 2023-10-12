Правительство региона рассмотрит дополнительные меры стимулирования работников скорой

В коллегии под руководством врио министра здравоохранения региона Константина Хальзова приняли участие врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов, председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, руководители минздрава и минцифры Новосибирской области, приглашенные депутаты, председатель Общественной палаты, представители общественных организаций, уполномоченные по правам ребенка и человека в Новосибирской области, руководители медицинских и образовательных организаций, представители профсоюзов, сотрудники скорой медицинской помощи.



Об основных показателях работы службы за 9 месяцев текущего года рассказал главный врач новосибирской Станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

В Новосибирске среднее круглосуточное количество бригад — 99,61. На бригаду, в среднем, приходится 14,35 вызовов в сутки. Всего за период с января по сентябрь включительно количество вызовов составило 648 383.

Среднее время доезда скорой помощи на вызовы с такими экстренными поводами как инфаркт — 18,5 минут; инсульт — 19,8 минут; ДТП — 13,2 минуты.

Александр Балабушевич отметил, что размер средней заработной платы и врачей, и среднего медперсонала ССМП соответствует дорожной карте: «100 894 и 51 075 рублей соответственно. Тем не менее, укомплектованность врачами составляет 67,5%, средним медицинским персоналом 62,8%. Вопрос снижения кадрового дефицита остается актуальным».



О работе по подготовке кадров для службы скорой помощи доложили ректор НГМУ Игорь Маринкин и директор Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. Одно из ключевых направлений — целевой набор. Медколледжи региона в этом году впервые набрали целевиков. Треть всех договоров на целевое обучение — с новосибирской скорой помощью. В следующем учебном году медуниверситет откроет клиническую ординатуру по специальности «врач скорой медицинской помощи».



Заместитель министра цифрового развития региона Ирина Савельева рассказала о работе недавно внедренной информационной системы «Скорая медицинская помощь». Новое программное обеспечение соответствует современным требованиями к информационной безопасности. Специалисты Минцифры дорабатывают систему с учетом специфики нашего региона.



Директор «Медтранса» Александр Леонтьев сообщил, что за 5 лет — с 2018 по 2022 — годы автопарк скорой медицинской помощи обновлен на 226 машин. В 2023 году служба получит 47 автомобилей. Доля машин со сроком эксплуатации более 5 лет составит 18%. Средняя заработная плата водителей скорой помощи — 46 068 рублей.