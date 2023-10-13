Мэр Новосибирска рассказал об отношении к мистике пятницы 13-го

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября, сообщил, что не верит в мистические суеверия, связанные с таким совпадением числа и дня недели.
«Я не верю в приметы, я не суеверный человек. Традиции есть личные, но ни пятницы, ни 13-го числа это не касается», — сказал глава муниципалитета. О характере своих собственных примет Анатолий Локоть распространяться не стал.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял короткометражную ленту о смотрителе кладбища, в которой шла речь о мистических событиях, происходящих на погосте.