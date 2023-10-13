atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Градоначальник не верит в мистику и суеверия

Мэр Новосибирска рассказал об отношении к мистике пятницы 13-го

13 октября 2023, 05:34
Фото: 1MI
Градоначальник не верит в мистику и суеверия
Анатолий Локоть не верит в мистические приметы, но следует собственным традициям

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября, сообщил, что не верит в мистические суеверия, связанные с таким совпадением числа и дня недели.

«Я не верю в приметы, я не суеверный человек. Традиции есть личные, но ни пятницы, ни 13-го числа это не касается», — сказал глава муниципалитета. О характере своих собственных примет Анатолий Локоть распространяться не стал.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял короткометражную ленту о смотрителе кладбища, в которой шла речь о мистических событиях, происходящих на погосте.

Читайте также:
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с ХэллоуиномХэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений«Сатану вызывала»: в Новосибирске девушка разгромила квартиру — что там творилось
#Новосибирск#Мистика#Анатолий Локоть#Пятница#Приметы#13 число
Подпишитесь
Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
Сегодня, 03:01
Расточка, Снегири и Карьер Мочище — почему районы Новосибирска так называются?
Сегодня, 00:23
Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске
Сегодня, 01:20
О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач
Вчера, 07:31
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
Вчера, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
Вчера, 02:52