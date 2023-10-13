Покров Пресвятой Богородицы: когда верующим новосибирцам идти в храм

В основу праздника положен эпизод из жития Андрея Юродивого, который вместе со своим учеником блаженным Епифанием увидел Богородицу, которая распростерла над народом во Влахернской церкви в Константинополе свой покров. Считается, что Богоматерь прошла по воздуху в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, другие святые в это время пели гимны. Пречистая Дева сняла с себя омофор (головной убор) и держала его над молящимися в церкви прихожанами, сам убор сиял как солнце. При этом все находящиеся в церкви люди ощутили благодать. Само событие произошло в X веке нашей эры