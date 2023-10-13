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Считается, что Богородица спасла христиан от мусульманского нашествия

Покров Пресвятой Богородицы: когда верующим новосибирцам идти в храм

13 октября 2023, 07:24
Фото: wikipedia.org
Считается, что Богородица спасла христиан от мусульманского нашествия
14 октября верующие новосибирцы отметят Покров Пресвятой Богородицы. Праздник является одним из самых важных в Русской православной церкви. О сути праздника и его правильной встрече — в материале Atas.info.

Покров Пресвятой Богородицы — суть праздника

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к так называемым непереходящим праздникам. В Русской православной церкви праздник отмечают 14 октября, при этом в греческом православии дата приходится на 28 октября. Полностью праздник принято называть «„Воспоминание святого Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии“.

В основу праздника положен эпизод из жития Андрея Юродивого, который вместе со своим учеником блаженным Епифанием увидел Богородицу, которая распростерла над народом во Влахернской церкви в Константинополе свой покров. Считается, что Богоматерь прошла по воздуху в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, другие святые в это время пели гимны. Пречистая Дева сняла с себя омофор (головной убор) и держала его над молящимися в церкви прихожанами, сам убор сиял как солнце. При этом все находящиеся в церкви люди ощутили благодать. Само событие произошло в X веке нашей эры

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Стоит отметить, что тогда Византия вела борьбу против сарацин и войска мусульман стояли рядом с Константинополем. После появления Богородицы армия захватчиков сразу же покинула город. Верующие восприняли событие как доброе предзнаменование.

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Покров Пресвятой Богородицы — как правильно встретить

В этот день православные верующие должны обязательно посетить церковь и помолиться перед иконой Богоматери. Согласно народным традициям, девушки молятся о скором замужестве, желающие поумнеть просят научить их духовной грамоте и прибавить ума. Также в этот день принято просить о возвращении пленных.

Согласно народным поверьям, именно в этот день на землю приходит зима. Постепенно осень отдает свои права новому времени года, а снегопад издавна означал наступление затяжных холодов.

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