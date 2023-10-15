Прокуратура разберется в травмировании девочки в бассейне под Новосибирском

Правоохранители проверят случай травмирования 10-летней девочки в селе Ленинское. После занятий в бассейне школьница почувствовала боль и рассказала матери, что тренер якобы дважды ударил ее по голове (он объяснил, что это его методы работы). Состояние маленькой спортсменки стало хуже, и на пути в травмпункт она потеряла сознание.