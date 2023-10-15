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Прокуратура разберется в травмировании девочки в бассейне под Новосибирском

Прокуратура разберется в травмировании девочки в бассейне под Новосибирском

15 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI
Прокуратура Новосибирской области начала проверку после травмирования девочки в бассейне под Новосибирском, где ребенка дважды ударил по голове тренер, что привело к черепно-мозговой травме и сотрясению мозга.

Правоохранители проверят случай травмирования 10-летней девочки в селе Ленинское. После занятий в бассейне школьница почувствовала боль и рассказала матери, что тренер якобы дважды ударил ее по голове (он объяснил, что это его методы работы). Состояние маленькой спортсменки стало хуже, и на пути в травмпункт она потеряла сознание.

Ребенка оперативно доставили скорой помощью в реанимацию, где она находилась в коматозном состоянии в течение двух дней. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В начале октября девочка была выписана из больницы, а ее мать подала заявление в Следственный комитет.

Также инцидент вызвал интерес сотрудников прокуратуры. Они проведут проверку работы работников учреждения. «По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — отметили в прокуратуре.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Бассейн#Прокуратура#Проверка#Эмилия Губарева
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