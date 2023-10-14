10-летняя школьница впала в кому после занятия в бассейне Новосибирска

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Девочка занималась плаванием с самого маленького возраста. Вначале она посещала бассейн в Краснообске, но в этом году переехала в другой район Новосибирска. Она посетила новый бассейн только один раз перед инцидентом. Малышке там не понравилось из-за агрессивного поведения тренера.
Со слов матери, 12 сентября девочка пришла на второе занятие, но ее родителей не пустили в зал. После тренировки ребенок встретила маму и пожаловалась, что ей больно. Только в машине она призналась, что тренер дважды ударил ее по голове. Мать вернулась в бассейн, чтобы поговорить с тренером. Но тот ответил, что это его методы работы, и если им не нравится, они могут прекратить посещение занятий. Мама другого ребенка также подтвердила, что тренер может физически наказывать детей.
Состояние девочки ухудшалось, и они поехали в травмпункт, где школьница потеряла сознание. Мать вызвала скорую помощь, и их доставили в больницу. Там женщине отдали вещи дочери и сообщили, что ее подключат к аппарату, так как она находится в коме, пишет НГС.
Девочка оставалась без сознания два дня. В медицинской документации указали, что у нее была закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В начале октября их выпустили из больницы. Мама написала заявление в Следственный комитет. Руководство бассейна отказалось отвечать на вопросы журналистов, пока идет расследование.