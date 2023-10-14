10-летняя школьница впала в кому после занятия в бассейне Новосибирска

Со слов матери, 12 сентября девочка пришла на второе занятие, но ее родителей не пустили в зал. После тренировки ребенок встретила маму и пожаловалась, что ей больно. Только в машине она призналась, что тренер дважды ударил ее по голове. Мать вернулась в бассейн, чтобы поговорить с тренером. Но тот ответил, что это его методы работы, и если им не нравится, они могут прекратить посещение занятий. Мама другого ребенка также подтвердила, что тренер может физически наказывать детей.