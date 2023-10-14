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10-летняя школьница впала в кому после занятия в бассейне Новосибирска

10-летняя школьница впала в кому после занятия в бассейне Новосибирска

14 октября 2023, 03:49
Фото: 1MI
В Новосибирске 10-летняя девочка впала в кому после тренировки в бассейне из-за того, что тренер дважды ударил ее по голове шестом для плавания.

Девочка занималась плаванием с самого маленького возраста. Вначале она посещала бассейн в Краснообске, но в этом году переехала в другой район Новосибирска. Она посетила новый бассейн только один раз перед инцидентом. Малышке там не понравилось из-за агрессивного поведения тренера.

Со слов матери, 12 сентября девочка пришла на второе занятие, но ее родителей не пустили в зал. После тренировки ребенок встретила маму и пожаловалась, что ей больно. Только в машине она призналась, что тренер дважды ударил ее по голове. Мать вернулась в бассейн, чтобы поговорить с тренером. Но тот ответил, что это его методы работы, и если им не нравится, они могут прекратить посещение занятий. Мама другого ребенка также подтвердила, что тренер может физически наказывать детей.

Состояние девочки ухудшалось, и они поехали в травмпункт, где школьница потеряла сознание. Мать вызвала скорую помощь, и их доставили в больницу. Там женщине отдали вещи дочери и сообщили, что ее подключат к аппарату, так как она находится в коме, пишет НГС.

Девочка оставалась без сознания два дня. В медицинской документации указали, что у нее была закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В начале октября их выпустили из больницы. Мама написала заявление в Следственный комитет. Руководство бассейна отказалось отвечать на вопросы журналистов, пока идет расследование.

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