В новосибирский госпиталь передадут более 3 000 сухого армейского душа

Жители Новосибирской области собрали три тысячи сухих армейских душей, которые будут переданы в госпиталь Новосибирска. Холодный душ был изготовлен волонтерской группой «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Тогучине, о чем сообщает «Тогучинская газета».