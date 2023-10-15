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В новосибирский госпиталь передадут более 3 000 сухого армейского душа

В новосибирский госпиталь передадут более 3 000 сухого армейского душа

15 октября 2023, 09:28
Фото: 1MI
В госпиталь города Новосибирска будет доставлена партия из трех тысяч сухих армейских душей, разработанных волонтерской группой из Тогучина.

Жители Новосибирской области собрали три тысячи сухих армейских душей, которые будут переданы в госпиталь Новосибирска. Холодный душ был изготовлен волонтерской группой «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Тогучине, о чем сообщает «Тогучинская газета».

Сухие армейские души, разработанные косметологами-волонтерами из Севастополя, предназначены для минимального использования воды при мытье тела — всего 30 миллилитров. Они созданы с использованием синтепона, очищающего состава в виде гель-пены и хлопчатобумажной ткани.

Популярность этих душей постоянно растет. Ежемесячно отправляется не менее 4000 штук.

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#Общество#Новосибирск#Помощь#Эмилия Губарева#Гуманитарная помощь
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