В новосибирский госпиталь передадут более 3 000 сухого армейского душа

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Жители Новосибирской области собрали три тысячи сухих армейских душей, которые будут переданы в госпиталь Новосибирска. Холодный душ был изготовлен волонтерской группой «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Тогучине, о чем сообщает «Тогучинская газета».
Сухие армейские души, разработанные косметологами-волонтерами из Севастополя, предназначены для минимального использования воды при мытье тела — всего 30 миллилитров. Они созданы с использованием синтепона, очищающего состава в виде гель-пены и хлопчатобумажной ткани.
Популярность этих душей постоянно растет. Ежемесячно отправляется не менее 4000 штук.