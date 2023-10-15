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Дроны не доехали до зоны СВО

Военкор Филатов заявил о задержке новосибирских дронов для нужд СВО

15 октября 2023, 06:29
Фото: Midjourney
Дроны не доехали до зоны СВО
В зоне СВО так и не поступили дроны от КБ «Спектр-Инжиниринг» за 250 тысяч рублей, о чем сообщил военкор Андрей Филатов.

Военкор Андрей Филатов сообщил о проблемах с получением боевых дронов для СВО. Он заказал и предварительно оплатил специальную технику у новосибирской компании «Спектр-Инжиниринг» на сумму 250 тысяч рублей, но до сих пор не получил поставку.

Филатов объясняет, что задержка связана с проблемами в поставках комплектующих из Китая. Его тревожит также то, что исполнительный директор компании перестал отвечать на связь. Журналист выразил разочарование и подозрение, что он мог быть обманут.

Представитель компании «Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков подтвердил изданию «Новая Сибирь» информацию о задержке поставки дронов Филатову. По его словам, причина задержки заключается в необходимости проведения доработок системы связи беспилотных аппаратов и продолжительных испытаниях. Братеньков заверил, что поставка техники будет выполнена, но не уточнил конкретные сроки.

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