Военкор Филатов заявил о задержке новосибирских дронов для нужд СВО

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Военкор Андрей Филатов сообщил о проблемах с получением боевых дронов для СВО. Он заказал и предварительно оплатил специальную технику у новосибирской компании «Спектр-Инжиниринг» на сумму 250 тысяч рублей, но до сих пор не получил поставку.
Филатов объясняет, что задержка связана с проблемами в поставках комплектующих из Китая. Его тревожит также то, что исполнительный директор компании перестал отвечать на связь. Журналист выразил разочарование и подозрение, что он мог быть обманут.
Представитель компании «Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков подтвердил изданию «Новая Сибирь» информацию о задержке поставки дронов Филатову. По его словам, причина задержки заключается в необходимости проведения доработок системы связи беспилотных аппаратов и продолжительных испытаниях. Братеньков заверил, что поставка техники будет выполнена, но не уточнил конкретные сроки.