Дрон с грузоподъемностью 100 кг и дальностью 1000 км представили в Новосибирске

Зверков также отметил, что на данный момент в России нет подобных беспилотных аппаратов для гражданского использования. Он подчеркнул, что новосибирский дрон почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Большая часть компонентов произведена прямо в Новосибирске. Специалисты оценивают, что при массовом производстве стоимость аппарата может составить около 3 млн рублей.