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Разработан беспилотник дальностью до 1 тыс. км

Дрон с грузоподъемностью 100 кг и дальностью 1000 км представили в Новосибирске

24 августа 2023, 03:20
Фото: Midjourney
Разработан беспилотник дальностью до 1 тыс. км

В Новосибирске создали беспилотник дальностью до 1 тыс. км

На выставке «Технопроме-2023» Новосибирский государственный технический университет представил новый гражданский беспилотный летательный аппарат. Он способен перевозить грузы весом до 100 кг и преодолевать расстояние до 1 тыс. км без участия людей.

Профессор Илья Зверков, работающий на факультете летательных аппаратов НГТУ, рассказал «Интерфаксу» о возможностях нового дрона. Он подчеркнул, что летательный аппарат может быть использован в трех основных сферах.

Во-первых, это агропромышленность, где он может помочь в обработке полей. Во-вторых, это доставка грузов на большие расстояния. Аппарат способен перевезти 100 кг на расстояние 1 тыс. км. И, наконец, третья область применения связана с мониторингом объектов, таких как границы, трубопроводы или береговая линия.

Зверков также отметил, что на данный момент в России нет подобных беспилотных аппаратов для гражданского использования. Он подчеркнул, что новосибирский дрон почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Большая часть компонентов произведена прямо в Новосибирске. Специалисты оценивают, что при массовом производстве стоимость аппарата может составить около 3 млн рублей.

Стало известно, что нарисовал дрон-художник на стене НГТУ в Новосибирске
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#Технологии#Город#Новосибирск#Нгту#Технопром#Эмилия Губарева#Дрон#НГТУ НЭТИ#Беспилотники
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