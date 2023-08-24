Дрон с грузоподъемностью 100 кг и дальностью 1000 км представили в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
Профессор Илья Зверков, работающий на факультете летательных аппаратов НГТУ, рассказал «Интерфаксу» о возможностях нового дрона. Он подчеркнул, что летательный аппарат может быть использован в трех основных сферах.
Во-первых, это агропромышленность, где он может помочь в обработке полей. Во-вторых, это доставка грузов на большие расстояния. Аппарат способен перевезти 100 кг на расстояние 1 тыс. км. И, наконец, третья область применения связана с мониторингом объектов, таких как границы, трубопроводы или береговая линия.
Зверков также отметил, что на данный момент в России нет подобных беспилотных аппаратов для гражданского использования. Он подчеркнул, что новосибирский дрон почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Большая часть компонентов произведена прямо в Новосибирске. Специалисты оценивают, что при массовом производстве стоимость аппарата может составить около 3 млн рублей.