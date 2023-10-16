600-летний чудотворный Годеновский крест привезут в Новосибирск

В Новосибирске Годеновский крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе с 17 по 18 октября. Во вторник в 16.00 состоится встреча с крестом и проведение молебна с акафистом. После этого верующие смогут почитать святыню до 21.00. В среду, 18 октября, можно будет прийти к кресту до 18.30, после чего пройдет крестный ход.