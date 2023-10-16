600-летний чудотворный Годеновский крест привезут в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
17 октября в Новосибирский Вознесенский кафедральный собор привезут Годеновский крест. Эта святыня была создана в Византии и впервые появилась в Ростове Великом 9 мая 1423 года.
Согласно свидетельствам очевидцев, крест спустился с неба, светясь ярким сиянием, и остановился на болотистой местности, которая затем стала холмом. В память 600-летия явления Креста Господня организуется общероссийский крестный ход возле села Годеново.
В Новосибирске Годеновский крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе с 17 по 18 октября. Во вторник в 16.00 состоится встреча с крестом и проведение молебна с акафистом. После этого верующие смогут почитать святыню до 21.00. В среду, 18 октября, можно будет прийти к кресту до 18.30, после чего пройдет крестный ход.