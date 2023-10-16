Бердчанина Артема Федулова увековечили в медколледже

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Как сообщает бердское издание «Свидетель24», молодой человек был санитарным инструктором танковой роты. После окончания колледжа юноша сразу же заключил контракт с ВС РФ. 26 октября прошлого года Артем Федулов подорвался на бронетранспортере во время перевозки раненых бойцов.
Теперь мемориальная доска в память об Артеме Федулове находится в медицинском колледже. Погибший боец выпустился оттуда всего год назад и всю жизнь мечтал стать врачом. За проявленные заслуги его наградили орденом Мужества.
«Он попросил меня купить 50 медицинских жгутов и отправить на СВО. Набрала по аптекам тридцать и отправила ему. Артем всегда думал о других», — вспоминает мать погибшего.