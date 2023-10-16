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Погибшему было 22 года

Бердчанина Артема Федулова увековечили в медколледже

16 октября 2023, 11:00
Фото: svidetel24.info
Погибшему было 22 года
В Бердском медицинском колледже увековечили память Артема Федулова. Молодой человек погиб в зоне СВО.

Как сообщает бердское издание «Свидетель24», молодой человек был санитарным инструктором танковой роты. После окончания колледжа юноша сразу же заключил контракт с ВС РФ. 26 октября прошлого года Артем Федулов подорвался на бронетранспортере во время перевозки раненых бойцов.

Теперь мемориальная доска в память об Артеме Федулове находится в медицинском колледже. Погибший боец выпустился оттуда всего год назад и всю жизнь мечтал стать врачом. За проявленные заслуги его наградили орденом Мужества.

«Он попросил меня купить 50 медицинских жгутов и отправить на СВО. Набрала по аптекам тридцать и отправила ему. Артем всегда думал о других», — вспоминает мать погибшего.
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#Новосибирск#Погиб#Бердск#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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