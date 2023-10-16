Более 64 тысяч новосибирцев вышли на осенний субботник-2023

Стало известно, сколько человек вышли на субботник в Новосибирске и сколько вывезли мусора после уборки. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве 16 октября 2023.

Как доложил губернатору Анатолий Локоть, на субботники вышли 80 тысяч новосибирцев на прошлой неделе — пока стояла хорошая погода. Основной субботник проходил 14 октября. В этот день убрать город пришли более 64 тысяч человек. Всего вывезено с субботников более 2 тысяч тонн мусора. Горожане приняли участие в уборке парков, скверов, дворов, административных территорий и других участков. Благодаря субботникам, город подготовили к зимнему периоду. Мэрия Новосибирска на месяц опоздала с осенним субботником Узнать подробнее Читайте также: Названа дата общегородского субботника в Новосибирске осенью 2023 «Единая Россия» провела субботник на Монументе Славы