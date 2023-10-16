Более 64 тысяч новосибирцев вышли на осенний субботник-2023

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Как доложил губернатору Анатолий Локоть, на субботники вышли 80 тысяч новосибирцев на прошлой неделе — пока стояла хорошая погода.
Основной субботник проходил 14 октября. В этот день убрать город пришли более 64 тысяч человек. Всего вывезено с субботников более 2 тысяч тонн мусора.
Горожане приняли участие в уборке парков, скверов, дворов, административных территорий и других участков. Благодаря субботникам, город подготовили к зимнему периоду.