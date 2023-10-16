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Мэр также убирался на субботнике

Более 64 тысяч новосибирцев вышли на осенний субботник-2023

16 октября 2023, 03:40
Фото: Анатолий Локоть / ВК
Мэр также убирался на субботнике
Стало известно, сколько человек вышли на субботник в Новосибирске и сколько вывезли мусора после уборки. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве 16 октября 2023.

Как доложил губернатору Анатолий Локоть, на субботники вышли 80 тысяч новосибирцев на прошлой неделе — пока стояла хорошая погода.

Основной субботник проходил 14 октября. В этот день убрать город пришли более 64 тысяч человек. Всего вывезено с субботников более 2 тысяч тонн мусора.

Горожане приняли участие в уборке парков, скверов, дворов, административных территорий и других участков. Благодаря субботникам, город подготовили к зимнему периоду.

Мэрия Новосибирска на месяц опоздала с осенним субботником
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#Новосибирск#Локоть#Мэр#Субботник#Уборка#Эмилия Губарева#Анатолий Локоть
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