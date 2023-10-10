Названа дата общегородского субботника в Новосибирске осенью 2023

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В мэрии Новосибирска объявили дату проведения общегородского осеннего субботника. Он состоится 14 октября и будет охватывать различные территории города, включая парки, скверы, жилые дворы, административные здания и главные магистрали.
Участие в мероприятии планируется принять трудовым коллективам, представителям профсоюзов, общественных организаций и жителям города, которые хотят активно помочь убраться на этих территориях.
Ожидается, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть также примет участие в этом субботнике, так как очищать родной город от мусора он выходит ежегодно. Например, в прошлом году он помогал убраться на строящейся территории парка «Каменка» в Дзержинском районе.