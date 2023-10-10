Названа дата общегородского субботника в Новосибирске осенью 2023

Ожидается, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть также примет участие в этом субботнике, так как очищать родной город от мусора он выходит ежегодно. Например, в прошлом году он помогал убраться на строящейся территории парка «Каменка» в Дзержинском районе.