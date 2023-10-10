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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Субботник пройдет на этой неделе

Названа дата общегородского субботника в Новосибирске осенью 2023

10 октября 2023, 05:28
Фото: ТГ/Анатолий Локоть
Субботник пройдет на этой неделе

14 октября пройдет общегородской осенний субботник в Новосибирске

14 октября в Новосибирске состоится общегородской субботник, в рамках которого будут убирать парки, скверы, дворовые и административные территории и так далее.

В мэрии Новосибирска объявили дату проведения общегородского осеннего субботника. Он состоится 14 октября и будет охватывать различные территории города, включая парки, скверы, жилые дворы, административные здания и главные магистрали.

Участие в мероприятии планируется принять трудовым коллективам, представителям профсоюзов, общественных организаций и жителям города, которые хотят активно помочь убраться на этих территориях.

Ожидается, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть также примет участие в этом субботнике, так как очищать родной город от мусора он выходит ежегодно. Например, в прошлом году он помогал убраться на строящейся территории парка «Каменка» в Дзержинском районе.

Мэрия Новосибирска на месяц опоздала с осенним субботником
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#Общество#Новосибирск#Мэр#Субботник#Уборка#Эмилия Губарева#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть
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