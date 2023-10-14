«Единая Россия» провела субботник на Монументе Славы

«Региональное отделение „Единой России“ ежегодно весной и осенью проводит здесь субботник. Радует, что число участников растёт. К нам присоединяются общественные и волонтёрские организации, жители Ленинского района. Приходят семьями. Очень хочется, чтобы наш город был чистым и благоустроенным, чтобы нам было комфортно в нём жить и с удовольствием отдыхать, гулять с детьми в таких местах, как Монумент Славы. Здесь — страницы нашей истории: пять пилонов с именами тысяч новосибирцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны», — отметила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.