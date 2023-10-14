«Единая Россия» провела субботник на Монументе Славы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
«Региональное отделение „Единой России“ ежегодно весной и осенью проводит здесь субботник. Радует, что число участников растёт. К нам присоединяются общественные и волонтёрские организации, жители Ленинского района. Приходят семьями. Очень хочется, чтобы наш город был чистым и благоустроенным, чтобы нам было комфортно в нём жить и с удовольствием отдыхать, гулять с детьми в таких местах, как Монумент Славы. Здесь — страницы нашей истории: пять пилонов с именами тысяч новосибирцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны», — отметила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.
Мемориальный комплекс «Монумент Славы» несколько лет назад реконструировали при поддержке «Единой России» — проект стал победителем рейтингового голосования в марте 2018 года, напомнил председатель регионального общественного совета партпроекта «Чистая страна», депутат Заксобрания Дмитрий Козловский.
«Тогда выбирали общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. И Монумент Славы определили большинством голосов жителей области. Провели капитальный ремонт всего сооружения. Нужно следить за состоянием всего комплекса, поддерживать порядок, что мы и делаем, становясь примером для подрастающего поколения», — сказал парламентарий.
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