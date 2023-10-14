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450 мешков листвы и мусора собрали во время субботника 14 октября.

«Единая Россия» провела субботник на Монументе Славы

14 октября 2023, 10:47
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"
450 мешков листвы и мусора собрали во время субботника 14 октября.
На традиционную уборку территории сквера у Монумента Славы вышли более 200 человек: активисты партии, депутаты, сторонники и молодогвардейцы. Во время субботника собрали 450 мешков листвы и мусора.

«Региональное отделение „Единой России“ ежегодно весной и осенью проводит здесь субботник. Радует, что число участников растёт. К нам присоединяются общественные и волонтёрские организации, жители Ленинского района. Приходят семьями. Очень хочется, чтобы наш город был чистым и благоустроенным, чтобы нам было комфортно в нём жить и с удовольствием отдыхать, гулять с детьми в таких местах, как Монумент Славы. Здесь — страницы нашей истории: пять пилонов с именами тысяч новосибирцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны», — отметила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.
Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.
Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.
Традиционный субботник на территории сквера у Монумента Славы.
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Мемориальный комплекс «Монумент Славы» несколько лет назад реконструировали при поддержке «Единой России» — проект стал победителем рейтингового голосования в марте 2018 года, напомнил председатель регионального общественного совета партпроекта «Чистая страна», депутат Заксобрания Дмитрий Козловский.

«Тогда выбирали общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. И Монумент Славы определили большинством голосов жителей области. Провели капитальный ремонт всего сооружения. Нужно следить за состоянием всего комплекса, поддерживать порядок, что мы и делаем, становясь примером для подрастающего поколения», — сказал парламентарий.

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