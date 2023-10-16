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Туман в Новосибирске

Густой туман опустился на Новосибирск утром 16 октября

16 октября 2023, 02:09
Фото: Читатели Atas.info
Туман в Новосибирске
В Новосибирске утром в понедельник опустился густой туман, что привело к снижению видимости.

Утром в понедельник 16 октября густой туман накрыл Новосибирск. Фотографии этого природного явления были отправлены читателями Atas.info.

Туман в понедельникТуман в понедельник
Туман в понедельник
Фото: Читатели Atas.info

Из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, влажность воздуха в Новосибирске составляет 99%, а температура +2.5 градуса. Ветра нет — в городе царит полное безветрие.

Ранее из-за плохой погоды утром 16 октября цены на такси в Новосибирске поднялись.

Взлетели цены: такси в Новосибирске стало дороже на 200-300 рублей утром 16 октября
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