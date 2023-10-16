Густой туман опустился на Новосибирск утром 16 октября

В Новосибирске утром в понедельник опустился густой туман, что привело к снижению видимости.

Утром в понедельник 16 октября густой туман накрыл Новосибирск. Фотографии этого природного явления были отправлены читателями Atas.info. Туман в понедельник Фото: Читатели Atas.info Из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными. Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, влажность воздуха в Новосибирске составляет 99%, а температура +2.5 градуса. Ветра нет — в городе царит полное безветрие. Ранее из-за плохой погоды утром 16 октября цены на такси в Новосибирске поднялись. Взлетели цены: такси в Новосибирске стало дороже на 200-300 рублей утром 16 октября Узнать подробнее Читайте также: Погоду на зиму в Новосибирске определили по народным приметам — чего ждать?