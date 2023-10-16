Густой туман опустился на Новосибирск утром 16 октября

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
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Updated Сегодня, 02:11
Утром в понедельник 16 октября густой туман накрыл Новосибирск. Фотографии этого природного явления были отправлены читателями Atas.info.
Из-за тумана снизилась видимость на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, влажность воздуха в Новосибирске составляет 99%, а температура +2.5 градуса. Ветра нет — в городе царит полное безветрие.
Ранее из-за плохой погоды утром 16 октября цены на такси в Новосибирске поднялись.