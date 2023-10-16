Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября

Отключение телевидения и радио в Новосибирске начнется 16 октября

Телевидение и радио временно отключат в Новосибирске 16 октября на время проведения профилактических работ, что затронет такие каналы, как «Россия 1», «Россия 24», Первый и пятый каналы, НТВ, ТНТ, а также радиостанции «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Городская волна».