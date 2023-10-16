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Телевещание отключат временно

Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября

16 октября 2023, 01:23
Фото: Эмилия Губарева / 1MI
Телевещание отключат временно

Отключение телевидения и радио в Новосибирске начнется 16 октября

Телевидение и радио временно отключат в Новосибирске 16 октября на время проведения профилактических работ, что затронет такие каналы, как «Россия 1», «Россия 24», Первый и пятый каналы, НТВ, ТНТ, а также радиостанции «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Городская волна».

С понедельника 16 октября по 22 октября в Новосибирске и области начнут временно отключать телевизионные и радиостанции. Причина — проведение профилактических работ.

В результате отключения на несколько минут будут недоступны такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, Пятый канал, НТВ, ТНТ, «Мир» и другие.

Также будет приостановлена передача на радиостанциях «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Городская волна».

Радио и телевидение отключат в Новосибирске с 16 по 22 октября
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#Новосибирск#Отключение#Радио#Эмилия Губарева#Телевидение#ТНТ
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