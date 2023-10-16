Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
С понедельника 16 октября по 22 октября в Новосибирске и области начнут временно отключать телевизионные и радиостанции. Причина — проведение профилактических работ.
В результате отключения на несколько минут будут недоступны такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, Пятый канал, НТВ, ТНТ, «Мир» и другие.
Также будет приостановлена передача на радиостанциях «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Мир», «Городская волна».