Радио и телевидение отключат в Новосибирске с 16 по 22 октября

Технические работы на передатчиках приведут к временной неработоспособности радио и телевидения в Новосибирске с 16 по 22 октября, включая такие каналы как «Россия 1», «НТВ», «СТС» и другие, а также радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и другие.