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Радио и телевидение отключат в Новосибирске с 16 по 22 октября

Радио и телевидение отключат в Новосибирске с 16 по 22 октября

15 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Технические работы на передатчиках приведут к временной неработоспособности радио и телевидения в Новосибирске с 16 по 22 октября, включая такие каналы как «Россия 1», «НТВ», «СТС» и другие, а также радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и другие.

В Новосибирске и нескольких районах Новосибирской области с 16 по 22 октября будет производиться плановая техническая работа на передатчиках, что приведет к временной неработоспособности радио- и телевещания. Эту информацию сообщили в РТСР.

Как отмечается, на определенные периоды времени будут недоступны такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», «Первый» и «Пятый», «НТВ», «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», «ОТР», «ТВ-Центр», «РенТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «МИР», «МузТВ», «Солнце» и «Ю-ТВ».

Кроме того, временно будут выключены также радиостанции «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «МИР», «Городская Волна», «Авторадиоволна-Куйбышев» и «Авторадио».

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#Новосибирск#Радио#Эмилия Губарева#Телевидение
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