Радио и телевидение отключат в Новосибирске с 16 по 22 октября

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Новосибирске и нескольких районах Новосибирской области с 16 по 22 октября будет производиться плановая техническая работа на передатчиках, что приведет к временной неработоспособности радио- и телевещания. Эту информацию сообщили в РТСР.
Как отмечается, на определенные периоды времени будут недоступны такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», «Первый» и «Пятый», «НТВ», «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», «ОТР», «ТВ-Центр», «РенТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «МИР», «МузТВ», «Солнце» и «Ю-ТВ».
Кроме того, временно будут выключены также радиостанции «Радио 54», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «МИР», «Городская Волна», «Авторадиоволна-Куйбышев» и «Авторадио».