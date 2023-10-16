Отравились 74 человека: как наказали владельца «Суши Хаус» под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Приговор по делу о массовом отравлении в кафе «Суши Хаус» в Татарске Новосибирской области стал окончательным. Защита не смогла оспорить решение суда, и теперь оно вступило в силу.
В июне 2023 года 37-летний владелец кафе был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В период с 18 по 21 ноября 2021 года там отравились 74 человека.
Владельцу назначили один год ограничения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.