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Сушами отравились сибиряки

Отравились 74 человека: как наказали владельца «Суши Хаус» под Новосибирском

16 октября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Сушами отравились сибиряки

Вступил в силу приговор по делу об отравлении в «Суши Хаус» под Новосибирском

В Татарске вступил в силу приговор по делу об отравлении в «Суши Хаус»: в ноябре 2021 года блюдом отравились более 70 человек.

Приговор по делу о массовом отравлении в кафе «Суши Хаус» в Татарске Новосибирской области стал окончательным. Защита не смогла оспорить решение суда, и теперь оно вступило в силу.

В июне 2023 года 37-летний владелец кафе был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В период с 18 по 21 ноября 2021 года там отравились 74 человека.

Владельцу назначили один год ограничения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Новосибирский суд приостановил деятельность кафе «Суши-Хаус» после отравлений
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