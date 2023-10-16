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Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Правительство региона утвердило повышение зарплат бюджетникам на 7,5% с 1 октября

16 октября 2023, 11:25
Фото: nso.ru
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Решение о повышении заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений было утверждено 16 октября на заседании Правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект постановления об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений региона, разработан во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой повышение уровня реального содержания заработной платы работников обеспечивается путем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Министр прокомментировала, что предусматривается увеличение с 1 октября 2023 года на 7,5 процента фондов оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области, за исключением «указных» категорий работников.

Соответствующее увеличение заработной платы работникам будет обеспечиваться за счет увеличения размеров стимулирующей надбавки за качественные показатели эффективности деятельности. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендуется принять муниципальные правовые акты об увеличении с 1 октября 2023 года на 7,5 процента фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений.

Средства на повышение зарплат были предусмотрены в бюджете Новосибирской области в ходе заседания Правительства 10 октября 2023 года.

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Стало известно, кого именно коснется повышение заработной платы.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты#Бюджетники#Ольга Храмушкина
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