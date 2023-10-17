Новосибирские следователи задержали жестокого убийцу из Самары спустя двадцать лет

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возобновлено производство по уголовному делу в отношении жителя Самарской области в связи с установлением его местонахождения и окончанием розыска. Ранее ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел в мае 2002 года. Задержанный житель Самарской области и новосибирец находились в частном доме. Во время внезапно возникшей ссоры мужчина нанес множество ударов ножом своему сибирскому приятелю. В результате 37-летняя жертва скончалась в больнице, а самарец сразу же покинул город.
Мужчину искали свыше двадцати лет, он был объявлен в федеральный розыск. Найти подозреваемого новосибирским следователям помогли поволжские коллеги. Возможного убийцу в кратчайшие сроки этапировали в Новосибирск, сейчас в отношении него избирается мера пресечения.