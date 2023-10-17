Новосибирские следователи задержали жестокого убийцу из Самары спустя двадцать лет

В Новосибирске по подозрению в жестоком убийстве задержан мужчина. Поймать его удалось лишь спустя двадцать лет. Все это время подозреваемый скрывался.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возобновлено производство по уголовному делу в отношении жителя Самарской области в связи с установлением его местонахождения и окончанием розыска. Ранее ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. 67-летняя пенсионерка из Новосибирска ударила ножом в сердце своего возлюбленного Узнать подробнее Инцидент произошел в мае 2002 года. Задержанный житель Самарской области и новосибирец находились в частном доме. Во время внезапно возникшей ссоры мужчина нанес множество ударов ножом своему сибирскому приятелю. В результате 37-летняя жертва скончалась в больнице, а самарец сразу же покинул город. Мужчину искали свыше двадцати лет, он был объявлен в федеральный розыск. Найти подозреваемого новосибирским следователям помогли поволжские коллеги. Возможного убийцу в кратчайшие сроки этапировали в Новосибирск, сейчас в отношении него избирается мера пресечения. Скалкой по голове убил соседку пьяный мужчина под Новосибирском — потом добил ножом Узнать подробнее Читайте также: «Я тебя ударю»: в Бердске пятиклассника запугали электрошокером и поставили на колени