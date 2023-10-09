«Я тебя ударю»: в Бердске пятиклассника запугали электрошокером и поставили на колени

После предания видеозаписи огласке на происшествие отреагировала администрация школы №11. В ходе разбирательства выяснилось, что во время урока физкультуры у мальчиков произошел конфликт и они решили разобраться с обидчиком. При этом зачинщик «разборок» якобы находится на хорошем счету и даже выступал в Государственном Кремлевском дворце.