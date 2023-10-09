«Я тебя ударю»: в Бердске пятиклассника запугали электрошокером и поставили на колени

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как сообщает Бердск-Онлайн, инцидент произошел в школе №11, а об унижениях рассказала мать мальчика. На видео, предоставленном в редакцию, видно, как пятиклассника поставили на колени и заставили сложить ладони в молитвенном жесте. После этого они потребовали извинений за возможные оскорбления.
«Если еще раз меня обзовешь, это видео все мои друзья получат. И я тебя первый ударю ножом. А он — шокером. И ты лежать будешь. Понял?», — спрашивают мальчика юные садисты.
После предания видеозаписи огласке на происшествие отреагировала администрация школы №11. В ходе разбирательства выяснилось, что во время урока физкультуры у мальчиков произошел конфликт и они решили разобраться с обидчиком. При этом зачинщик «разборок» якобы находится на хорошем счету и даже выступал в Государственном Кремлевском дворце.
На специально проведенном совещании горе-агрессоры извинились перед пострадавшим мальчиком. Он не пострадал, но ощутил серьезное психологическое давление.
Тем не менее, прокуратурой Бердска все же организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики, — сообщили „НГС Новосибирск“ в ведомстве.