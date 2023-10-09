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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

Мальчика могли запугать угрозой применить нож

«Я тебя ударю»: в Бердске пятиклассника запугали электрошокером и поставили на колени

9 октября 2023, 11:26
Фото: 1MI
Мальчика могли запугать угрозой применить нож

В Бердске пятиклассника заставили извиниться при помощи электрошокера

В Бердске выявили факт буллинга. Ученика пятого класса заставили извиниться, пугая электрошокером и угрозой применить нож. Сам мальчик не пострадал.

Как сообщает Бердск-Онлайн, инцидент произошел в школе №11, а об унижениях рассказала мать мальчика. На видео, предоставленном в редакцию, видно, как пятиклассника поставили на колени и заставили сложить ладони в молитвенном жесте. После этого они потребовали извинений за возможные оскорбления.

«Если еще раз меня обзовешь, это видео все мои друзья получат. И я тебя первый ударю ножом. А он — шокером. И ты лежать будешь. Понял?», — спрашивают мальчика юные садисты.
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После предания видеозаписи огласке на происшествие отреагировала администрация школы №11. В ходе разбирательства выяснилось, что во время урока физкультуры у мальчиков произошел конфликт и они решили разобраться с обидчиком. При этом зачинщик «разборок» якобы находится на хорошем счету и даже выступал в Государственном Кремлевском дворце.

На специально проведенном совещании горе-агрессоры извинились перед пострадавшим мальчиком. Он не пострадал, но ощутил серьезное психологическое давление.

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Тем не менее, прокуратурой Бердска все же организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики, — сообщили „НГС Новосибирск“ в ведомстве.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Прокуратура#Бердск#Александр Ляхов#Буллинг
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