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Мальчика побили

Одноклассники накинулись на 11-летнего мальчика в Новосибирске — у него травма головы

6 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Мальчика побили

СК расследует случай избиения 11-летнего мальчика в Новосибирске

В результате избиения 11-летнего школьника в Новосибирске, Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и принять соответствующие меры.

Расследование начато по факту нападения на 11-летнего ребенка в Новосибирске. По данным пресс-службы регионального следственного комитета, инцидент произошел 29 сентября днем, когда одноклассники набросились на мальчика на улице Титова.

Ранее мать подростка сообщила о случившемся в соцсетях. По ее словам, у ребенка обнаружена черепно-мозговая травма.

Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства, описанные в СМИ. Принятие решения по результатам проверки будет зависеть от проведенных оперативных мероприятий.

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