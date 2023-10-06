Одноклассники накинулись на 11-летнего мальчика в Новосибирске — у него травма головы

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Расследование начато по факту нападения на 11-летнего ребенка в Новосибирске. По данным пресс-службы регионального следственного комитета, инцидент произошел 29 сентября днем, когда одноклассники набросились на мальчика на улице Титова.
Ранее мать подростка сообщила о случившемся в соцсетях. По ее словам, у ребенка обнаружена черепно-мозговая травма.
Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства, описанные в СМИ. Принятие решения по результатам проверки будет зависеть от проведенных оперативных мероприятий.