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Published Сегодня, 05:53

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Чаще всего аварии происходят утром и вечером

Стал известен самый аварийный день недели в Новосибирске

17 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI
Чаще всего аварии происходят утром и вечером

Пятница стала самым аварийным днем в Новосибирске

Какой день является самым аварийным в Новосибирске и в какое время чаще всего происходят ДТП, озвучили на заседании комитета регионального Заксобрания 17 октября 2023.

О ситуации с ДТП на автомобильных дорогах Новосибирска доложил на заседании комитета регионального Заксобрания доложил вице-мэр Олег Клемешов. Он отметил, что в течение 9 месяцев общее количество ДТП составило 1860, в результате которых погибли 200 человек. Кроме того, 2 272 человека пострадали в авариях.

По докладу Александра Бабенкова, начальника УГИБДД ГУВД МВД по НСО, в Новосибирске произошло 60% автомобильных происшествий — 1 118 случаев. В этих авариях погибли 47 человек, что составляет 23% от общего числа жертв. На федеральных дорогах Новосибирской области произошло 8% ДТП, их число достигло 151 случая. При этом в авариях погибло 26% жертв — 52 человека. Остальные 12% аварий случились на региональных дорогах. Их число составило 235 инцидентов. В этих авариях погибло 80 человек, что составляет 40% от общего числа погибших.

Чаще всего аварии случались в пятницу, преимущественно в светлое время суток — с 11 по 18 часов. Как отметил депутат Валерий Ильенко, ситуация на дорогах сейчас критическая.

Пугающая статистика: 47 новосибирцев погибли в ДТП на дорогах в 2023 году
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Эмилия Губарева
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