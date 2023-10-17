Стал известен самый аварийный день недели в Новосибирске

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О ситуации с ДТП на автомобильных дорогах Новосибирска доложил на заседании комитета регионального Заксобрания доложил вице-мэр Олег Клемешов. Он отметил, что в течение 9 месяцев общее количество ДТП составило 1860, в результате которых погибли 200 человек. Кроме того, 2 272 человека пострадали в авариях.
По докладу Александра Бабенкова, начальника УГИБДД ГУВД МВД по НСО, в Новосибирске произошло 60% автомобильных происшествий — 1 118 случаев. В этих авариях погибли 47 человек, что составляет 23% от общего числа жертв. На федеральных дорогах Новосибирской области произошло 8% ДТП, их число достигло 151 случая. При этом в авариях погибло 26% жертв — 52 человека. Остальные 12% аварий случились на региональных дорогах. Их число составило 235 инцидентов. В этих авариях погибло 80 человек, что составляет 40% от общего числа погибших.
Чаще всего аварии случались в пятницу, преимущественно в светлое время суток — с 11 по 18 часов. Как отметил депутат Валерий Ильенко, ситуация на дорогах сейчас критическая.