Стал известен самый аварийный день недели в Новосибирске

По докладу Александра Бабенкова, начальника УГИБДД ГУВД МВД по НСО, в Новосибирске произошло 60% автомобильных происшествий — 1 118 случаев. В этих авариях погибли 47 человек, что составляет 23% от общего числа жертв. На федеральных дорогах Новосибирской области произошло 8% ДТП, их число достигло 151 случая. При этом в авариях погибло 26% жертв — 52 человека. Остальные 12% аварий случились на региональных дорогах. Их число составило 235 инцидентов. В этих авариях погибло 80 человек, что составляет 40% от общего числа погибших.