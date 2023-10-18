«Совет отцов» намерен добиться отмены концерта Арбениной в Новосибирске

Известно, что музыкант сильно негативно отреагировала на присоединение Крыма к России в 2014 году и начало конфликта на Украины в феврале 2022 года. Также возможно появление песни о недавнем израильско-палестинском конфликте в репертуаре «Ночных Снайперов».