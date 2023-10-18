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Арбенину хотят отменить

«Совет отцов» намерен добиться отмены концерта Арбениной в Новосибирске

18 октября 2023, 01:37
Фото: Telegram-аккаунт Дианы Арбениной
Арбенину хотят отменить
22 октября в Новосибирске запланирован концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы», который вызвал массу негативных реакций из-за политических взглядов певицы. Как узнал Atas.info, новосибирский «Совет отцов» намерен отменить выступление скандальной артистки.

Ранее Диана Арбенина прокомментировала требования отменить концерт. Она иронично заявила, что уже устала от этих дебатов. Артистка предложила прекратить дискуссии, подчеркнув, что концерты будут проходить, пока она будет хотеть петь.

Юбилейное шоу группы «Ночные Снайперы» запланировано на 22 октября в спортивном комплексе «Локомотив-Арена». Цена билетов начинается от 4,3 тысяч рублей. Однако многие жители Сибири уже высказали просьбу отменить мероприятие из-за политических взглядов Дианы Арбениной.

Известно, что музыкант сильно негативно отреагировала на присоединение Крыма к России в 2014 году и начало конфликта на Украины в феврале 2022 года. Также возможно появление песни о недавнем израильско-палестинском конфликте в репертуаре «Ночных Снайперов».

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Лидер новосибирского «Союза отцов» также высказал свое мнение по поводу предстоящего концерта. По словам Сергея Майорова, к нему обратились новосибирцы, которые категорически против задуманного мероприятия.

«Многие считают, это оскорблением и попыткой раскачать ситуацию изнутри, народ который воюет, который отдаёт последние деньги на помощь солдатам и гражданским в зоне СВО, заслужил право на своё мнение, по отношению к разного рода „испуганным патриотам“, к тем кто не признает целостность нашего Отечества и не поддерживает свою армию», — заявил Сергей Майоров в ВК-посте на своей личной странице.

Как уточнил глава общественной организации в беседе с Atas.info, «Совет отцов» будет добиваться отмены концерты Дианы Арбениной в Новосибирске.

«Уже занимаемся этим вопросом», — ответил Майоров.

Напомним, ранее «Совет отцов» добился отмены концерта «Полматери».

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