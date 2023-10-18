В новосибирской поликлинике женщина упала в обморок и разбила голову

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Очевидцы сообщают, что такие случаи далеко не единичны. Причина — практически полное отсутствие кондиционеров.
«Люди падают в обморок. Очень жарко и душно, окна не открываются», — сообщается в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Утверждается, что женщина очень сильно ударилась головой и находилась в больнице свыше полутора часов. В поликлинике подтвердили инцидент и сообщили, что пациентка продолжает лечение.
«Заведующая отделением мне об этом рассказала. Женщина находится в больнице, ее дополнительно осмотрят», — рассказала «НГС Новосибирск» главврач поликлиники №14 Татьяна Ваштаева.