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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Женщина упала в обморок

В новосибирской поликлинике женщина упала в обморок и разбила голову

18 октября 2023, 12:15
Фото: ВК / АСТ-54
Женщина упала в обморок
В Новосибирске женщина потеряла сознание в очереди на прием к терапевту. Сибирячка ударилась головой при падении. Инцидент произошел в поликлинике №14 в Академгородке.

Очевидцы сообщают, что такие случаи далеко не единичны. Причина — практически полное отсутствие кондиционеров.

«Люди падают в обморок. Очень жарко и душно, окна не открываются», — сообщается в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Утверждается, что женщина очень сильно ударилась головой и находилась в больнице свыше полутора часов. В поликлинике подтвердили инцидент и сообщили, что пациентка продолжает лечение.

«Заведующая отделением мне об этом рассказала. Женщина находится в больнице, ее дополнительно осмотрят», — рассказала «НГС Новосибирск» главврач поликлиники №14 Татьяна Ваштаева.
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#Новосибирск#Травма#Поликлиника#Падение#Александр Ляхов
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