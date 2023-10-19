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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Резкое падение автокредитования произошло в Новосибирске

В Новосибирске рухнуло число выдачи автокредитов

19 октября 2023, 03:05
Фото: Midjourney

Резкое падение автокредитования произошло в Новосибирске

В Новосибирской области количество выданных автокредитов снизилось. По данным НБКИ, в сентябре 2023 года было выдано на 13% меньше автокредитов, чем в предыдущем месяце, составив 1,17 тыс. рублей. Такое снижение отмечается почти во всех регионах.

Самое значительное сокращение выдачи автокредитов в сравнении с предыдущим месяцем произошло в Ростовской области (-21,7%), Красноярском крае (-19,5%) и Омской области (-19,2%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что после продолжительного роста в начале текущего года, уже второй месяц подряд наблюдается снижение выдачи автокредитов. Скорее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования.

В целом, по сравнению с прошлым годом, число выданных автокредитов в 2023 году увеличилось благодаря увеличению продаж новых автомобилей из зарубежных стран, а также возобновлению государственной программы льготного автокредитования в начале года.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Кредит#Эмилия Губарева
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