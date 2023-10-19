В Новосибирске рухнуло число выдачи автокредитов

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Самое значительное сокращение выдачи автокредитов в сравнении с предыдущим месяцем произошло в Ростовской области (-21,7%), Красноярском крае (-19,5%) и Омской области (-19,2%).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что после продолжительного роста в начале текущего года, уже второй месяц подряд наблюдается снижение выдачи автокредитов. Скорее всего, это свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования.
В целом, по сравнению с прошлым годом, число выданных автокредитов в 2023 году увеличилось благодаря увеличению продаж новых автомобилей из зарубежных стран, а также возобновлению государственной программы льготного автокредитования в начале года.