В Новосибирске рухнуло число выдачи автокредитов

Резкое падение автокредитования произошло в Новосибирске

В Новосибирской области количество выданных автокредитов снизилось. По данным НБКИ, в сентябре 2023 года было выдано на 13% меньше автокредитов, чем в предыдущем месяце, составив 1,17 тыс. рублей. Такое снижение отмечается почти во всех регионах.