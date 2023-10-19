В России хотят отправлять подростков на «опасное» производство

Однако у инициативы есть и камень преткновения — а именно, Конституция РФ и нормы международного права, напрямую запрещающие эксплуатацию детского и подросткового труда на предприятиях. В ст. 265 ТК РФ прописан запрет работы несовершеннолетних на вредном и опасном производстве, под землей и на местах, где причиняется вред их здоровью и нравственному развитию. Им даже не рекомендуется переносить тяжести сверх нормы.