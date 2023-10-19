В России хотят отправлять подростков на «опасное» производство

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на «Коммерсант», подростки смогут трудиться на предприятиях в рамках производственной практики. После ее успешного прохождения молодых людей смогут сразу же зачислить в штат предприятия. Это поможет избавиться от «кадрового» голода и ускорить процесс импортозамещения в тяжелой промышленности.
Инициатива уже получила одобрение ряда парламентариев. В частности, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что это является ответом на вызовы времени.
«Везде нехватка кадров — самолетостроение, оборонное производство. Сварщиков из Узбекистана завозим. В итоге приходится брать пенсионеров, которые надрываются и уходят», — считает Ярослав Нилов.
Однако у инициативы есть и камень преткновения — а именно, Конституция РФ и нормы международного права, напрямую запрещающие эксплуатацию детского и подросткового труда на предприятиях. В ст. 265 ТК РФ прописан запрет работы несовершеннолетних на вредном и опасном производстве, под землей и на местах, где причиняется вред их здоровью и нравственному развитию. Им даже не рекомендуется переносить тяжести сверх нормы.
Но авторы инициативы заявляют, что работа подростков будет ограничена четырьмя часами в день при полном соблюдении санитарных и трудовых норм. Сейчас документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ. Примут ли его, покажет время.