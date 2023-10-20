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Мэрия отказалась от возвращения трамвая на улицу Кошурникова в Новосибирске

Мэрия отказалась от возвращения трамвая на улицу Кошурникова в Новосибирске

20 октября 2023, 04:45
Фото: atas.info
В Новосибирске не будет возобновлено движение трамваев на улице Кошурникова из-за проектирования зеленой ветки метро.

В Новосибирске отказались от возобновления трамвайного движения по улице Кошурникова из-за строительства зеленой ветки метро. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин сообщил об этом на радио «Городская волна».

По его словам, на данный момент нет планов восстанавливать трамвайное движение от сада Мичуринцев до Золотой нивы. Это связано с разработкой документации для продления зеленой ветки метро. Планируется строительство новой станции на пересечении Доватора и Гусинобродского шоссе.

Никулин отметил, что в настоящее время нет необходимости в ремонте трамвайных путей. Также в планах муниципалитета строительство трамвайной ветки от разворотного кольца на ГБШ до нового автовокзала.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Строительство#Трамвай#Эмилия Губарева
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