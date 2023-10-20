Мэрия отказалась от возвращения трамвая на улицу Кошурникова в Новосибирске

По его словам, на данный момент нет планов восстанавливать трамвайное движение от сада Мичуринцев до Золотой нивы. Это связано с разработкой документации для продления зеленой ветки метро. Планируется строительство новой станции на пересечении Доватора и Гусинобродского шоссе.