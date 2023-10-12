Старые трамваи обновят в Новосибирске — нужно подождать три года

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
По информации, полученной от пресс-службы правительства Новосибирской области, компания «БКМ Сибирь» планирует оказать помощь в обновлении парка трамваев Новосибирска к 2026 году. Российско-белорусский холдинг «БКМ Сибирь» заключил соглашение с компанией «Белкоммунмаш», согласно которому до 2026 года будет поставлено 10 новых вагонов в 2024 году и по 20 вагонов в год в 2025–2026 годах.
В настоящее время в парке трамваев Новосибирска находится 168 пассажирских вагонов, из которых 123 используются, а остальные ждут ремонта или модернизации.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в текущем году планируется создание 10 вагонов в старом кузове, которые станут готовы к концу декабря. Затем начнется программа разработки 10 новых вагонов с новым дизайном. В последующие годы планируется производство ежегодно по 20 вагонов, чтобы завершить программу обновления парка трамваев в ближайшие три-четыре года.