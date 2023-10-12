Старые трамваи обновят в Новосибирске — нужно подождать три года

По информации, полученной от пресс-службы правительства Новосибирской области, компания «БКМ Сибирь» планирует оказать помощь в обновлении парка трамваев Новосибирска к 2026 году. Российско-белорусский холдинг «БКМ Сибирь» заключил соглашение с компанией «Белкоммунмаш», согласно которому до 2026 года будет поставлено 10 новых вагонов в 2024 году и по 20 вагонов в год в 2025–2026 годах.