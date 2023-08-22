Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала день рождения в трамвае № 13

Чиновнице был сделан подарок ее департаментом. Она была приглашена на открытие книжного магазина в трамвае №13. Встреча прошла в креативной обстановке, и здесь собрались ее коллеги и друзья, которые преподнесли ей цветы. Такой необычный и ценный подарок очень порадовал Анну Терешкову.