Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала день рождения в трамвае № 13

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, отпраздновала свой день рождения 22 августа. Ей исполнилось 54 года. На своей странице в соцсетях она рассказала, как отпраздновала свой день.
Чиновнице был сделан подарок ее департаментом. Она была приглашена на открытие книжного магазина в трамвае №13. Встреча прошла в креативной обстановке, и здесь собрались ее коллеги и друзья, которые преподнесли ей цветы. Такой необычный и ценный подарок очень порадовал Анну Терешкову.
Напомним, что в апреле прошлого года мы писали, что вице-мэр перестала носить одежду иностранных брендов. Она уточнила, что давно хотела перейти на российскую одежду, чтобы начать выделяться от остальных людей. Так и получилось. Чиновница знаменита своими яркими образами.