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Чиновнице исполнилось 54 года

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала день рождения в трамвае № 13

22 августа 2023, 08:37
Фото: Анна Терешкова/ВК
Чиновнице исполнилось 54 года
22 августа вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отпраздновала свой день рождения. О том, как это было, рассказала чиновница.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, отпраздновала свой день рождения 22 августа. Ей исполнилось 54 года. На своей странице в соцсетях она рассказала, как отпраздновала свой день.

Чиновнице был сделан подарок ее департаментом. Она была приглашена на открытие книжного магазина в трамвае №13. Встреча прошла в креативной обстановке, и здесь собрались ее коллеги и друзья, которые преподнесли ей цветы. Такой необычный и ценный подарок очень порадовал Анну Терешкову.

Напомним, что в апреле прошлого года мы писали, что вице-мэр перестала носить одежду иностранных брендов. Она уточнила, что давно хотела перейти на российскую одежду, чтобы начать выделяться от остальных людей. Так и получилось. Чиновница знаменита своими яркими образами.

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#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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