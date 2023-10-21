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Под окнами многоэтажки на улице Виктора Уса в Новосибирске нашли мужчину

Под окнами многоэтажки на улице Виктора Уса в Новосибирске нашли мужчину

21 октября 2023, 14:01
Фото: 1MI
В Кировском районе Новосибирска произошел случай, когда мужчина выпал из окна многоквартирного дома. Инцидент произошел в субботу, 21 октября, на улице Виктора Уса, 7. В социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео с места происшествия в сообществе «АСТ-54».

На записи видно, как медики и другие жильцы пытаются помочь пострадавшему, который находится на козырьке подъезда. Отмечается, что мужчина был жив после падения.

Полиция также присутствовала на месте происшествия. По информации правоохранителей, сейчас пострадавший находится в больнице. Местные жители предполагают, что он оказался на козырьке подъезда после падения из окна в неадекватном состоянии.

В комментариях к записи новосибирцы высказывают мнение, что в этом может быть виновата девушка, которую они заметили в окне на 9-м этаже непосредственно перед инцидентом. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Больница#Скорая помощь#Эмилия Губарева
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