Под окнами многоэтажки на улице Виктора Уса в Новосибирске нашли мужчину

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
На записи видно, как медики и другие жильцы пытаются помочь пострадавшему, который находится на козырьке подъезда. Отмечается, что мужчина был жив после падения.
Полиция также присутствовала на месте происшествия. По информации правоохранителей, сейчас пострадавший находится в больнице. Местные жители предполагают, что он оказался на козырьке подъезда после падения из окна в неадекватном состоянии.
В комментариях к записи новосибирцы высказывают мнение, что в этом может быть виновата девушка, которую они заметили в окне на 9-м этаже непосредственно перед инцидентом. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.