atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 08:39

Published 24 октября, 08:39

Modified 24 октября, 09:14

Updated 24 октября, 09:14

Десятки лет "Лыжню России" проводят на базе имени Алика Тульского

«Лыжня России» в Новосибирске может переехать из Академгородка к новому ЛДС

24 октября 2023, 08:39
Фото: nso.ru
Десятки лет "Лыжню России" проводят на базе имени Алика Тульского

Старт «Лыжни России» в Новосибирске хотят перенести в парк «Арена»

Место проведения традиционных лыжных состязаний могут перенести из Академгородка на левый берег Оби.

В мэрии Новосибирска обсуждают со спортивным сообществом вариант переноса городского этапа всероссийских состязаний «Лыжня России» с базы имени Алика Тульского в Академгородке на берег Оби, в пространство между парком «Арена» и парком «Бугринская роща». Пробный старт на новом может пройти уже ближайшей зимой, рассказала вице-мэр Анна Терешкова во вторник, 24 октября, в пресс-центре агентства ТАСС.

По словам Терешковой, лыжня будет проложена с учетом того, что на этой территории растет много ценных деревьев, поэтому трасса пройдет через кустарники, либо для нее будут убраны больные и старые стволы.

В дальнейшем предполагается, что парки «Арена» и «Бугринский» станут единым парковым пространством, которое будет носить название «Усть-Тула», напомнила вице-мэр Новосибирска.

Читайте также:
В Новосибирске названы сроки строительства парка «Усть-Тула»В Новосибирске делают прогулочные тропинки в новом парке «Арена»В Новосибирске больше пьют, чем занимаются спортом: только статистика
#Спорт#Новосибирск#Парк "Арена"#Бугринская роща#Лыжня России
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27