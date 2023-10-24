«Лыжня России» в Новосибирске может переехать из Академгородка к новому ЛДС

Posted 24 октября, 08:39
Published 24 октября, 08:39
Modified 24 октября, 09:14
Updated 24 октября, 09:14
В мэрии Новосибирска обсуждают со спортивным сообществом вариант переноса городского этапа всероссийских состязаний «Лыжня России» с базы имени Алика Тульского в Академгородке на берег Оби, в пространство между парком «Арена» и парком «Бугринская роща». Пробный старт на новом может пройти уже ближайшей зимой, рассказала вице-мэр Анна Терешкова во вторник, 24 октября, в пресс-центре агентства ТАСС.
По словам Терешковой, лыжня будет проложена с учетом того, что на этой территории растет много ценных деревьев, поэтому трасса пройдет через кустарники, либо для нее будут убраны больные и старые стволы.
В дальнейшем предполагается, что парки «Арена» и «Бугринский» станут единым парковым пространством, которое будет носить название «Усть-Тула», напомнила вице-мэр Новосибирска.