«Лыжня России» в Новосибирске может переехать из Академгородка к новому ЛДС

В мэрии Новосибирска обсуждают со спортивным сообществом вариант переноса городского этапа всероссийских состязаний «Лыжня России» с базы имени Алика Тульского в Академгородке на берег Оби, в пространство между парком «Арена» и парком «Бугринская роща». Пробный старт на новом может пройти уже ближайшей зимой, рассказала вице-мэр Анна Терешкова во вторник, 24 октября, в пресс-центре агентства ТАСС.