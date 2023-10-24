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Posted 24 октября, 04:59

Published 24 октября, 04:59

Modified 24 октября, 09:06

Updated 24 октября, 09:06

Ранее главе Искитима в возбуждении дела отказали в Следственном комитете

До суда дошел мэр Искитима после обращения к Владимиру Путину

24 октября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Ранее главе Искитима в возбуждении дела отказали в Следственном комитете

Мэр Искитима дошел до суда из-за обращения к Путину

Глава города Искитим Сергей Завражин подал судебный иск против местного активиста Максима Скорикова из-за его обращения к президенту России о многочисленных нарушениях, которые, якобы, происходят в муниципалитете

В клевете обвинил мэр Искитима Новосибирской области Сергей Завражин гражданского активиста Максима Скорикова. Глава городской администрации подал соответствующий иск в суд. Руководителя муниципалитета возмутило письмо, которое Скориков еще в мае направил в администрацию президента РФ, где рассказал о явных, на его взгляд, нарушениях, допускаемых городскими властями.

В частности, активист обвинил муниципалитет в недобросовестной реализации федеральных программ, проблемах ЖКХ, транспорта, здравоохранения, попытке приобретения автомобиля «Камри» за 6 млн рублей на бюджетные деньги, в бездействии при попытках открытия исправительных учреждений в городе.

Обращение к главе государства не осталось в Искитиме без внимания. Мэр Завражин написал заявление в полицию, в котором просил привлечь активиста к ответственности, но полицейские ничего криминального в действиях неравнодушного горожанина не нашли. Однако, поскольку мэр в соответствии со ст. 447 УПК РФ является спецсубъектом, заявление было переправлено в региональное управление Следственного комитета.

Следовали также не обнаружили ничего противозаконного в письме Максима Скорикова, и мэру Искитима в возбуждении дела было отказано за отсутствием состава преступления. Но градоначальник не успокоился и решил попытать счастья в суде.

«17 ноября планируется первое слушание. Неужели главе города проще написать заявление на кого-либо, нежли выполнять свои должностные обязанности? С таким бы упорством господин Завражин в составе всех замов решал вопросы экологии и большегрузов, но видимо, проще писать заявления в полицию на неугодных», — прокомментировал судебный иск Максим Скориков.
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