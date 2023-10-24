До суда дошел мэр Искитима после обращения к Владимиру Путину

Обращение к главе государства не осталось в Искитиме без внимания. Мэр Завражин написал заявление в полицию, в котором просил привлечь активиста к ответственности, но полицейские ничего криминального в действиях неравнодушного горожанина не нашли. Однако, поскольку мэр в соответствии со ст. 447 УПК РФ является спецсубъектом, заявление было переправлено в региональное управление Следственного комитета.