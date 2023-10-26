Руководство МВД по борьбе с коррупцией прилетит из Москвы в Новосибирск

Posted Вчера, 01:34
Published Вчера, 01:34
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Updated Вчера, 01:36
В четверг, 26 октября, в Новосибирск прилетит руководство ГУЭБиПК МВД России и следователи Следственного комитета.
Источник НГС сообщает, что руководитель ГУЭБиПК проведет совещание на базе 5-го следственного управления ГСО СК РФ.
Заметим, что с 2015 года руководит подразделением генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В последний раз после его посещения Новосибирска были задержаны бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин, которые сейчас являются подсудимыми по делу о крупных взятках.