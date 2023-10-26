Руководство МВД по борьбе с коррупцией прилетит из Москвы в Новосибирск

Заметим, что с 2015 года руководит подразделением генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В последний раз после его посещения Новосибирска были задержаны бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин, которые сейчас являются подсудимыми по делу о крупных взятках.