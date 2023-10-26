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Posted Вчера, 01:34

Published Вчера, 01:34

Modified Вчера, 01:36

Updated Вчера, 01:36

Высокопоставленные лица приедут в Новосибирск

Руководство МВД по борьбе с коррупцией прилетит из Москвы в Новосибирск

26 октября 2023, 01:34
Фото: Midjourney
Высокопоставленные лица приедут в Новосибирск
В Новосибирск прибудет руководство МВД России по борьбе с коррупцией, а также следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ.

В четверг, 26 октября, в Новосибирск прилетит руководство ГУЭБиПК МВД России и следователи Следственного комитета.

Источник НГС сообщает, что руководитель ГУЭБиПК проведет совещание на базе 5-го следственного управления ГСО СК РФ.

Заметим, что с 2015 года руководит подразделением генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В последний раз после его посещения Новосибирска были задержаны бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин, которые сейчас являются подсудимыми по делу о крупных взятках.

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#Новосибирск#Полиция#Эмилия Губарева#МВД#Коррупция
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