Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Новосибирске продлили арест Александру Бушкову до 14 августа 2023 года. Молодой человек, который является сыном бывшего депутата Алтайского края Николая Бушкова, был задержан после ДТП, в результате которого погибла помощница депутата Заксобрания Новосибирской области Инна Ш. Произошло это 14 апреля 2023 года.
Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет светофора. Затем ее сбивает на большой скорости белый автомобиль. Сибирячка погибла на месте — ее отбросило на несколько метров.
По камерам видеонаблюдения белый автомобиль после аварии заехал на СТО, а из него вышла компания молодых людей. За рулем сидел Бушков младший. По его словам, он принял алкоголь сразу после ДТП — заглушить стресс. Его арестовали и отправили в СИЗО. Сейчас срок пребывания там продлили до августа.