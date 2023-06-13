По камерам видеонаблюдения белый автомобиль после аварии заехал на СТО, а из него вышла компания молодых людей. За рулем сидел Бушков младший. По его словам, он принял алкоголь сразу после ДТП — заглушить стресс. Его арестовали и отправили в СИЗО. Сейчас срок пребывания там продлили до августа.