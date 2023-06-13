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Депутатскому сынку продлили арест в СИЗО — он насмерть сбил женщину в Новосибирске

13 июня 2023, 09:27
Фото: Управление судебного департамента в новосибирской области
Молодой человек находится под стражей на время расследования

В Новосибирске суд продлил арест сбившему женщину сыну экс-депутата Бушкову

В Новосибирске продлили срок содержания под стражей сыну экс-депутата Алтайского края Александру Бушкову. В апреле он насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешенный сигнал.

В Новосибирске продлили арест Александру Бушкову до 14 августа 2023 года. Молодой человек, который является сыном бывшего депутата Алтайского края Николая Бушкова, был задержан после ДТП, в результате которого погибла помощница депутата Заксобрания Новосибирской области Инна Ш. Произошло это 14 апреля 2023 года.

Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет светофора. Затем ее сбивает на большой скорости белый автомобиль. Сибирячка погибла на месте — ее отбросило на несколько метров.

По камерам видеонаблюдения белый автомобиль после аварии заехал на СТО, а из него вышла компания молодых людей. За рулем сидел Бушков младший. По его словам, он принял алкоголь сразу после ДТП — заглушить стресс. Его арестовали и отправили в СИЗО. Сейчас срок пребывания там продлили до августа.

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