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XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.

60 регионов России приняли участие в Форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирской области

27 октября 2023, 12:45
Фото: nso.ru
XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.
В Новосибирской области второй день ведет работу XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT», который собрал специалистов из более чем 60 регионов страны.

Работа велась по 27 секциям: пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, образовательные игры, финал конкурса проектов и торжественные церемонии награждения призёров конкурсов.

Ежегодно форум посещают представители федеральных министерств и ведомств, руководители региональных исполнительных органов власти, ИТ-компании и представители профильных сообществ. Федеральные эксперты высоко оценили уровень подготовки текущего форума «ПРОФ-IT», впервые проходящего в нашем регионе, а также отметили цифровые практики Новосибирской области, на которые могут равняться другие субъекты РФ. Одним из них стал опыт по внедрению цифровых разрешений на охоту, к которому проявляют заинтересованность Кемеровская, Иркутская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ.

«Впервые за 11 лет форум проходит в Новосибирской области. Принимать и организовывать отраслевое мероприятие такого масштаба — историческое событие для ИТ-сферы региона, которое стало возможным благодаря инициативе Губернатора Андрея Травникова и при его личном участии в самом форуме. Процесс цифровизации в регионе проходит в соответствии с приоритетами, обозначенными главой региона. Это внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые сферы, создание сервисов для повышения качества жизни новосибирцев, внедрение проактивных госуслуг, обеспечение связью жителей малых сел, меры поддержки отрасли. Эти темы и стали ключевыми на форуме» — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В работе форума принимает участие заместитель министра связи Донецкой Народной Республики Дмитрий Гвоздюк. Он поделился ожиданиями от мероприятия и совместными планами по цифровизации Донецкой Народной Республики с Новосибирской областью. «В рамках „ПРОФ-IT“ происходит не просто обмен опытом с другими субъектами, но и демонстрируются передовые решения и технологии. И лучшие практики, которые обсуждаются здесь и на панельных дискуссиях, и на круглых столах, могут быть применимы в нашей республике.

XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.
XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.
XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Новосибирске.
Фото: nso.ru

Мы запланировали на следующую неделю плотно поработать с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Как раз углубиться в нормативную документацию, посмотреть, как у вас все устроено здесь в регионе, как развернуты службы, какой функционал. И эти практики мы будем применять у себя. Именно эта командировка будет ключевой для обмена опытом с Новосибирской областью», — подчеркнул Дмитрий Гвоздюк.

Напомним, цель «ПРОФ-IT» — обмен опытом между регионами, выявление, распространение и поощрение лучших региональных практик в сфере использования информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни граждан России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

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