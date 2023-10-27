60 регионов России приняли участие в Форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирской области

Работа велась по 27 секциям: пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, образовательные игры, финал конкурса проектов и торжественные церемонии награждения призёров конкурсов.



Ежегодно форум посещают представители федеральных министерств и ведомств, руководители региональных исполнительных органов власти, ИТ-компании и представители профильных сообществ. Федеральные эксперты высоко оценили уровень подготовки текущего форума «ПРОФ-IT», впервые проходящего в нашем регионе, а также отметили цифровые практики Новосибирской области, на которые могут равняться другие субъекты РФ. Одним из них стал опыт по внедрению цифровых разрешений на охоту, к которому проявляют заинтересованность Кемеровская, Иркутская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ.



«Впервые за 11 лет форум проходит в Новосибирской области. Принимать и организовывать отраслевое мероприятие такого масштаба — историческое событие для ИТ-сферы региона, которое стало возможным благодаря инициативе Губернатора Андрея Травникова и при его личном участии в самом форуме. Процесс цифровизации в регионе проходит в соответствии с приоритетами, обозначенными главой региона. Это внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые сферы, создание сервисов для повышения качества жизни новосибирцев, внедрение проактивных госуслуг, обеспечение связью жителей малых сел, меры поддержки отрасли. Эти темы и стали ключевыми на форуме» — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



В работе форума принимает участие заместитель министра связи Донецкой Народной Республики Дмитрий Гвоздюк. Он поделился ожиданиями от мероприятия и совместными планами по цифровизации Донецкой Народной Республики с Новосибирской областью. «В рамках „ПРОФ-IT“ происходит не просто обмен опытом с другими субъектами, но и демонстрируются передовые решения и технологии. И лучшие практики, которые обсуждаются здесь и на панельных дискуссиях, и на круглых столах, могут быть применимы в нашей республике.