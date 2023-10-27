Яма без опознавательных знаков — как в центре Бердска отремонтировали дорогу

Ремонт на Первомайской улице в Бердске делался с полным неуважением к живущим в городе и конкретно на этой улице людям. Сначала был снят грунт вдоль частных домов для установки поребриков, в результате машины не могли заехать в гаражи и на свою территорию — ямы под поребрики были слишком большими. В таком положении улица оставалась больше недели.