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Яма в центре Бердска на перекрестке улиц Ленина и Первомайской.

Яма без опознавательных знаков — как в центре Бердска отремонтировали дорогу

27 октября 2023, 05:27
Фото: atas.info
Яма в центре Бердска на перекрестке улиц Ленина и Первомайской.
Рабочие оставили на отремонтированной улице Первомайской в Бердске яму для ливневки, не поставив никаких предупреждающих знаков.

Вот так в Бердске ремонтируют дороги — для того, чтобы потом автомобилисты ремонтировали машины. Вечер, дождь, мокрый асфальт, дорога блестит и отсвечивает фары машин, что делает эту яму незаметной даже на небольшой скорости. Тем более, она расположена почти на перекрестке, когда внимание водителей приковано к светофорам и пешеходам.

Ремонт на Первомайской улице в Бердске делался с полным неуважением к живущим в городе и конкретно на этой улице людям. Сначала был снят грунт вдоль частных домов для установки поребриков, в результате машины не могли заехать в гаражи и на свою территорию — ямы под поребрики были слишком большими. В таком положении улица оставалась больше недели.

Сейчас поребрики в большинстве мест поставили — и опять собственники не могут подъехать к своим домам на машинах, потому что установили высокие поребрики. Преодолеть такой поребрик без повреждений может далеко не каждая машина.

Фото: atas.info

Многострадальный перекресток Ленина и Первомайской ремонтировали так долго, что водители уже привыкли пересекать его на минимальной скорости — перепады покрытия составляли около 10 см во время ремонта. Казалось, наконец-то можно спокойно проехать по отремонтированной дороге. Но нет, прямо на перекрестке машина проваливается колесом в яму — рядом никаких предупреждающих знаков.

Люди не могут выехать из своих домов на улице Первомайской в Бердске
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Люди не могли выехать на машинах из своих домов больше недели.

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#Транспорт#Ремонт#Яма
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