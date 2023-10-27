Яма без опознавательных знаков — как в центре Бердска отремонтировали дорогу

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Вот так в Бердске ремонтируют дороги — для того, чтобы потом автомобилисты ремонтировали машины. Вечер, дождь, мокрый асфальт, дорога блестит и отсвечивает фары машин, что делает эту яму незаметной даже на небольшой скорости. Тем более, она расположена почти на перекрестке, когда внимание водителей приковано к светофорам и пешеходам.
Ремонт на Первомайской улице в Бердске делался с полным неуважением к живущим в городе и конкретно на этой улице людям. Сначала был снят грунт вдоль частных домов для установки поребриков, в результате машины не могли заехать в гаражи и на свою территорию — ямы под поребрики были слишком большими. В таком положении улица оставалась больше недели.
Сейчас поребрики в большинстве мест поставили — и опять собственники не могут подъехать к своим домам на машинах, потому что установили высокие поребрики. Преодолеть такой поребрик без повреждений может далеко не каждая машина.
Многострадальный перекресток Ленина и Первомайской ремонтировали так долго, что водители уже привыкли пересекать его на минимальной скорости — перепады покрытия составляли около 10 см во время ремонта. Казалось, наконец-то можно спокойно проехать по отремонтированной дороге. Но нет, прямо на перекрестке машина проваливается колесом в яму — рядом никаких предупреждающих знаков.
Люди не могли выехать на машинах из своих домов больше недели.