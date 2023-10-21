atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Подрядчика ищут в Новосибирске для реконструкции школы № 57 за 780 млн рублей

Подрядчика ищут в Новосибирске для реконструкции школы № 57 за 780 млн рублей

21 октября 2023, 03:53
Фото: 1MI
Власти Новосибирска ищут подрядную организацию для реконструкции школы № 57.

Данное учебное заведение (школа № 57) находится на Авиастроителей улице. Рабочим предстоит построить хозяйственный блок, проложить внешние системы отопления и водоснабжения, установить электроснабжение. Также необходимо заняться благоустройством территории школы, включая установку нового ограждения, ремонт тротуаров и другие работы.

Заявки можно подать до 7 ноября 2023 года, а победителя определяется 9 ноября. Планируется завершить все работы к 28 ноября 2024 года.

Финансирование проекта будет осуществляться из городского и областного бюджетов. За выполнение работ готовы заплатить более 780 миллионов рублей.

К концу 2023 года планируется завершить капитальный ремонт школы №146
Узнать подробнее
Читайте также:
При поддержке «Единой России» в школе №220 Новосибирска открыли зал самбоРодители пожаловались на поборы в школах НовосибирскаОбъявлены даты осенних каникул-2023 в школах НовосибирскаОправданный по делу о порно экс-директор новосибирской школы требует 12 млн
#Новосибирск#Ремонт#Школа#Реконструкция#Эмилия Губарева#Подрядчик
Подпишитесь
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
Вчера, 03:17
Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске
Вчера, 05:58
Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных
Вчера, 07:33
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
19 октября, 10:55
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября, 10:09
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
Вчера, 07:03