Подрядчика ищут в Новосибирске для реконструкции школы № 57 за 780 млн рублей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Данное учебное заведение (школа № 57) находится на Авиастроителей улице. Рабочим предстоит построить хозяйственный блок, проложить внешние системы отопления и водоснабжения, установить электроснабжение. Также необходимо заняться благоустройством территории школы, включая установку нового ограждения, ремонт тротуаров и другие работы.
Заявки можно подать до 7 ноября 2023 года, а победителя определяется 9 ноября. Планируется завершить все работы к 28 ноября 2024 года.
Финансирование проекта будет осуществляться из городского и областного бюджетов. За выполнение работ готовы заплатить более 780 миллионов рублей.