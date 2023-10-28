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Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Холодно будет в конце месяца

Морозы придут в конце октября в Новосибирскую область — резко похолодает

28 октября 2023, 03:57
Фото: Midjourney
Холодно будет в конце месяца

В Новосибирской области ожидается похолодание до -14 °C 30 октября

В Новосибирской области на следующей неделе ожидается сильный холод. По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха опустится ниже -10 °C.

В ночь на воскресенье, 29 октября, будет достаточно холодно, до -3 °C, а местами даже до -13 °C. Днем температура немного повысится и составит от -3 до +2 °C.

Ночью в понедельник, 30 октября, ожидается еще более низкая температура, от -4 до -9 °C, а местами даже до -14 °C. В ночь на вторник, 31 октября, столбик термометра покажет от -3 до -8 °C, а днем будет немного холоднее, от -4 до +1 °C.

В понедельник, 30 октября, возможен небольшой мокрый снег на юге области, а во вторник, 31 октября, ожидается мокрый снег по всей территории. В воскресенье, 29 октября, осадков не предвидится.

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