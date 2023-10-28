Морозы придут в конце октября в Новосибирскую область — резко похолодает

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В ночь на воскресенье, 29 октября, будет достаточно холодно, до -3 °C, а местами даже до -13 °C. Днем температура немного повысится и составит от -3 до +2 °C.
Ночью в понедельник, 30 октября, ожидается еще более низкая температура, от -4 до -9 °C, а местами даже до -14 °C. В ночь на вторник, 31 октября, столбик термометра покажет от -3 до -8 °C, а днем будет немного холоднее, от -4 до +1 °C.
В понедельник, 30 октября, возможен небольшой мокрый снег на юге области, а во вторник, 31 октября, ожидается мокрый снег по всей территории. В воскресенье, 29 октября, осадков не предвидится.