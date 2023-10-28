Морозы придут в конце октября в Новосибирскую область — резко похолодает

Ночью в понедельник, 30 октября, ожидается еще более низкая температура, от -4 до -9 °C, а местами даже до -14 °C. В ночь на вторник, 31 октября, столбик термометра покажет от -3 до -8 °C, а днем будет немного холоднее, от -4 до +1 °C.