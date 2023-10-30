Ректор НГУ заявил о необходимости сделать Новосибирск городом федерального значения

Кроме того, важно заняться изменением инфраструктуры Академгородка. Поскольку город был построен шестьдесят лет назад, нужно полностью обновить жилищно-коммунальную и социально-бытовую инфраструктуру. «Это больное место. Инфраструктура требует обновления. Важен единый подход к его формированию», — отметил Михаил Федорук.