Ректор НГУ заявил о необходимости сделать Новосибирск городом федерального значения

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
По мнению руководителя НГУ, нужно всячески развивать Новосибирск и выводить его на новый уровень. Этому поможет придание нового статуса.
«Академгородку от города точно не нужно отделяться. Нужно всячески продвигать идею, чтобы Новосибирск стал городом федерального значения. Это откроет новые возможности», — заявил Михаил Федорук «РБК-Новосибирск».
Кроме того, важно заняться изменением инфраструктуры Академгородка. Поскольку город был построен шестьдесят лет назад, нужно полностью обновить жилищно-коммунальную и социально-бытовую инфраструктуру. «Это больное место. Инфраструктура требует обновления. Важен единый подход к его формированию», — отметил Михаил Федорук.
Недавно об отделении Академгородка от Новосибирска и придания ему статуса наукограда заявили на Международном форуме «Технопром». Однако мэр города Анатолий Локоть решительно отверг идею.