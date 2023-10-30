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Боец служит в зоне СВО

Военнослужащий с позывным «Тихий» из Новосибирска откровенно рассказал о СВО

30 октября 2023, 01:44
Фото: Midjourney
Боец служит в зоне СВО
Один военнослужащий из Новосибирска под псевдонимом «Тихий» рассказал откровенные подробности о своем участии в зоне СВО, куда был отправлен после частичной мобилизации. Запись его рассказа опубликована в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Ранее боец уже имел опыт службы в ВДВ, поэтому он знал, что будет включен в число резервистов. После окончания двух контрактов и переезда в Кузбасс, где он стал шахтером, ему пришла повестка. Подготовившись морально, «Тихий» приобрел необходимое снаряжение и отправился на службу.

«Я в Новосибирске жил, в новосибирской бригаде служил. Все, второй контракт закончился, и я решил уйти из армии, переехал в Кузбасс. Стал шахтером. Я вот помню, когда принесли повестку, жена сказала: „Блин, что опять что ли в армию?“ — рассказал на видео военнослужащий.

По его мнению, украинские военные не обладают духовной силой, поэтому бегут с позиций. «Тихий» признался, что он сам получил несколько наград за свою службу, включая медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и медаль «Суворова». Он также получил Орден Мужества за ночной штурм, отметив, что противника они либо уничтожают, либо берут в плен.

В завершении своего рассказа военнослужащий заявил, что после спецоперации он вернется в Кузбасс и снова будет работать на шахте.

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#Общество#Новосибирск#Украина#СВО#Эмилия Губарева#Военнослужащий#Зона СВО#Мобилизация
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