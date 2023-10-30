Военнослужащий с позывным «Тихий» из Новосибирска откровенно рассказал о СВО

По его мнению, украинские военные не обладают духовной силой, поэтому бегут с позиций. «Тихий» признался, что он сам получил несколько наград за свою службу, включая медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и медаль «Суворова». Он также получил Орден Мужества за ночной штурм, отметив, что противника они либо уничтожают, либо берут в плен.