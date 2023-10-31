Будем замерзать? Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме

По слова главы профильного ведомства, специалисты Ростехнадзора во время плановой проверки готовности к отопительному сезону выявили в работе муниципальных и ресурсоснабжающих организаций 165 недочетов, которые необходимо устранить. На текущий момент удалось нивелировать проблемы только по 86 замечаниям.