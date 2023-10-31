Будем замерзать? Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме, сообщил во вторник, 31 октября, сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
По слова главы профильного ведомства, специалисты Ростехнадзора во время плановой проверки готовности к отопительному сезону выявили в работе муниципальных и ресурсоснабжающих организаций 165 недочетов, которые необходимо устранить. На текущий момент удалось нивелировать проблемы только по 86 замечаниям.
Дмитрий Перязев подчеркнул, что департамент работает в постоянном контакте руководством Западно-Сибирского округа Ростехнадзора и предположил, что все претензии надзорного органа удастся снять к 15 ноября.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские дорожники начали использовать реагент «Бионорд» в октябре 2023 года.