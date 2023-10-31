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В ближайшее время ожидается сильное похолодание

Будем замерзать? Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме

31 октября 2023, 10:33
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В ближайшее время ожидается сильное похолодание

Новосибирск до сих пор не получил паспорт готовности к зиме

Ростехнадзор вынес 165 замечаний в адрес мэрии и ресурсоснабжающих организаций

Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме, сообщил во вторник, 31 октября, сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

По слова главы профильного ведомства, специалисты Ростехнадзора во время плановой проверки готовности к отопительному сезону выявили в работе муниципальных и ресурсоснабжающих организаций 165 недочетов, которые необходимо устранить. На текущий момент удалось нивелировать проблемы только по 86 замечаниям.

Дмитрий Перязев подчеркнул, что департамент работает в постоянном контакте руководством Западно-Сибирского округа Ростехнадзора и предположил, что все претензии надзорного органа удастся снять к 15 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирские дорожники начали использовать реагент «Бионорд» в октябре 2023 года.

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