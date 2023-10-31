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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Хозяева собак бьют тревогу

Новосибирские «собачники» бьют тревогу: их питомцы умирают от страшного вируса

31 октября 2023, 13:43
Фото: Midjourney
Хозяева собак бьют тревогу

В Новосибирске собаки стали чаще заражаться страшным вирусом

В Новосибирске собаки стали заражаться опасной вирусной инфекцией. Организм животных ослабевает и они фактически находятся при смерти. Собачники и ветеринары бьют тревогу.

Одной из таких собак стал Филипп. Во время отдыха на даче у пса начались сильнейшая диарея и рвота, позже он стал вялым. В ветеринарной клинике диагностировали парвовирусный энтерит и погрузили в сон.

Через пять дней у собаки резко упал уровень лейкоцитов, а организм отказывался бороться. Вопреки прогнозам врачей, Филипп выжил и его стали постепенно выводить из спячки. Но далеко не всем животным так везет.

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Сейчас в новосибирских ветклиниках практически нет мест для больных животных. Как сообщили врачи «МК в Новосибирске», ситуация резко обострилась из-за ухода иностранных вакцин. Отечественные препараты не дают стопроцентной гарантии и снижают риск заболевания ненадолго, но облегчают протекание болезни.

Собаки могут заразиться парвовирусным энтеритом друг от друга, через миски и расчески. Поэтому ветеринары советуют не отпускать на свободный выгул непривитых собак.

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#Новосибирск#Животные#Болезнь#Собаки#Вирус#Ветеринария#Александр Ляхов
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