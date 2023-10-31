Новосибирские «собачники» бьют тревогу: их питомцы умирают от страшного вируса

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Одной из таких собак стал Филипп. Во время отдыха на даче у пса начались сильнейшая диарея и рвота, позже он стал вялым. В ветеринарной клинике диагностировали парвовирусный энтерит и погрузили в сон.
Через пять дней у собаки резко упал уровень лейкоцитов, а организм отказывался бороться. Вопреки прогнозам врачей, Филипп выжил и его стали постепенно выводить из спячки. Но далеко не всем животным так везет.
Сейчас в новосибирских ветклиниках практически нет мест для больных животных. Как сообщили врачи «МК в Новосибирске», ситуация резко обострилась из-за ухода иностранных вакцин. Отечественные препараты не дают стопроцентной гарантии и снижают риск заболевания ненадолго, но облегчают протекание болезни.
Собаки могут заразиться парвовирусным энтеритом друг от друга, через миски и расчески. Поэтому ветеринары советуют не отпускать на свободный выгул непривитых собак.