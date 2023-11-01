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Published Сегодня, 03:19

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Updated Сегодня, 03:55

Система уже испытана в реальных условиях на Донбассе

К чему-то готовимся? Новосибирцы разработали сигнализацию от дронов

1 ноября 2023, 03:19
Фото: Midjourney
Система уже испытана в реальных условиях на Донбассе

Сигнализацию от дронов разработали новосибирские инноваторы

Автоматическая система контроля за движением квадокоптеров позволит отличать «хорошие» беспилотники от «плохих» и защититься от возможной атаки с воздуха

Система контроля полетов дронов в городских условиях «Геопейджер» основана на наблюдении за воздушным пространством при помощи датчиков. Сигнал с датчиков сопоставляется с 3D-моделью местности, а далее принимается решение о легальности полета беспилотника. Команда инженеров под руководством Ивана Проскуры уже собрала и испытала первый такой датчик — он фиксирует приближение БПЛА на расстоянии 500 метров.

Подобные датчики сейчас активно разрабатывают в разных странах, но, как говорят новосибирцы, уникальность их предложения в том, что при помощи «Геопейджера» можно полностью закрыть воздушное пространство над городом.

Проект стал одним из победителей акселератора А: СТАРТ и команда разработчиков приглашена в бизнес-инкубатор Академпарка, пишет КП-Новосибирск.

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#Новосибирск#Дрон#Инноваторы#Разработка#Академпарк
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