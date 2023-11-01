К чему-то готовимся? Новосибирцы разработали сигнализацию от дронов

Система контроля полетов дронов в городских условиях «Геопейджер» основана на наблюдении за воздушным пространством при помощи датчиков. Сигнал с датчиков сопоставляется с 3D-моделью местности, а далее принимается решение о легальности полета беспилотника. Команда инженеров под руководством Ивана Проскуры уже собрала и испытала первый такой датчик — он фиксирует приближение БПЛА на расстоянии 500 метров.