К чему-то готовимся? Новосибирцы разработали сигнализацию от дронов

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:55
Система контроля полетов дронов в городских условиях «Геопейджер» основана на наблюдении за воздушным пространством при помощи датчиков. Сигнал с датчиков сопоставляется с 3D-моделью местности, а далее принимается решение о легальности полета беспилотника. Команда инженеров под руководством Ивана Проскуры уже собрала и испытала первый такой датчик — он фиксирует приближение БПЛА на расстоянии 500 метров.
Подобные датчики сейчас активно разрабатывают в разных странах, но, как говорят новосибирцы, уникальность их предложения в том, что при помощи «Геопейджера» можно полностью закрыть воздушное пространство над городом.
Проект стал одним из победителей акселератора А: СТАРТ и команда разработчиков приглашена в бизнес-инкубатор Академпарка, пишет КП-Новосибирск.