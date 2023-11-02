Новосибирцам рассказали про выплату пенсий и пособий в ноябре — когда придут деньги

Согласно утвержденному графику, 3 ноября новосибирцы получат на банковские карты единое пособие на детей до семнадцати лет, пособие беременным, выплаты по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (неработающим родителям) и в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в возрасте до трех лет. Также деньги на детей получат родственники военнослужащих (в том числе, мобилизованных и погибших) и родители детей в возрасте от восьми до семнадцати лет (семьи, получающие данное пособие до истечения срока, на который оно установлено).