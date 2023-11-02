Новосибирцам рассказали про выплату пенсий и пособий в ноябре — когда придут деньги

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Согласно утвержденному графику, 3 ноября новосибирцы получат на банковские карты единое пособие на детей до семнадцати лет, пособие беременным, выплаты по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (неработающим родителям) и в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в возрасте до трех лет. Также деньги на детей получат родственники военнослужащих (в том числе, мобилизованных и погибших) и родители детей в возрасте от восьми до семнадцати лет (семьи, получающие данное пособие до истечения срока, на который оно установлено).
Кроме того, 3 ноября будут направлены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Их произведут досрочно, поскольку 5 ноября является выходным и праздничным днем. Право на ежемесячные выплаты из средств маткапитала имеют семьи, чей доход не превышает два прожиточных минимума на душу населения в регионе (32 108 рублей на человека). Перечисление пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей произведут 8 ноября.
Новосибирские пенсионеры, получающие деньги «первым потоком», увидят деньги на карте 10 ноября. Пенсии «второго потока» будут направлены 21 ноября.