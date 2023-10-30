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Пенсия придет раньше

Как будет осуществляться выплата пенсии в ноябре 2023 года: график в праздники

30 октября 2023, 09:30
Фото: Midjourney
Пенсия придет раньше

В Новосибирске пенсии выплатят досрочно из-за праздников в ноябре 2023

В ноябре 2023 года праздничные дни начнутся 4 числа и закончатся 6 числа. Последний рабочий день будет 3 ноября, а СФР и другие государственные организации возобновят работу только 7 ноября. Выплатят ли пенсии пенсионерам досрочно?

Пенсионеры из Новосибирской области беспокоятся о том, что выплата может быть задержана из-за выходного графика в связи с праздничным днем. Однако пенсионеры получат деньги немного раньше обычного.

Как изменится график выплат в ноябре?

График выплат будет изменен на несколько дней. Деньги будут зачислены на карту в рабочие дни — с 1 по 3 ноября. Если обычно выплата приходит с 4 по 6 ноября, то на этот раз она будет выполнена 3 ноября, в пятницу. Если гражданин получает пенсию с 7 ноября, то средства будут поступать в тот же день.

С 1 января 2024 года пенсионеры будут получать пенсии больше благодаря индексации на 7,5%. В среднем по пенсия составит около 23 тысяч рублей. Итоговая сумма будет зависеть от разных факторов, таких как возраст, стаж работы и средний доход.

На сколько вырастут пенсии новосибирцев после индексации с 1 января 2024 года
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Доход#Пенсия#График#Праздники#Выплата#СФР
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