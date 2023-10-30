Как будет осуществляться выплата пенсии в ноябре 2023 года: график в праздники

График выплат будет изменен на несколько дней. Деньги будут зачислены на карту в рабочие дни — с 1 по 3 ноября. Если обычно выплата приходит с 4 по 6 ноября, то на этот раз она будет выполнена 3 ноября, в пятницу. Если гражданин получает пенсию с 7 ноября, то средства будут поступать в тот же день.