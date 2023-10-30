Как будет осуществляться выплата пенсии в ноябре 2023 года: график в праздники

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Пенсионеры из Новосибирской области беспокоятся о том, что выплата может быть задержана из-за выходного графика в связи с праздничным днем. Однако пенсионеры получат деньги немного раньше обычного.
График выплат будет изменен на несколько дней. Деньги будут зачислены на карту в рабочие дни — с 1 по 3 ноября. Если обычно выплата приходит с 4 по 6 ноября, то на этот раз она будет выполнена 3 ноября, в пятницу. Если гражданин получает пенсию с 7 ноября, то средства будут поступать в тот же день.
С 1 января 2024 года пенсионеры будут получать пенсии больше благодаря индексации на 7,5%. В среднем по пенсия составит около 23 тысяч рублей. Итоговая сумма будет зависеть от разных факторов, таких как возраст, стаж работы и средний доход.