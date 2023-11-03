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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:50

Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Штаб по безопасности электроснабжения обсудил готовность электросетей к зиме

3 ноября 2023, 12:48
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
Сегодня в Новосибирске прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области в отопительном сезоне 2023–2024 годов. На совещании под эгидой министерства ЖКХ и энергетики региона рассмотрели готовность электросетей Новосибирской области к максимальным нагрузкам.

Первый технический директора АО «РЭС» Владимир Герасимов представил предприятие на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в зимний период. Владимир Герасимов рассказал об итогах подготовки электросетевой инфраструктуры АО «РЭС» к зиме. Сотрудники компании выполнили масштабный комплекс работ, который включает 329 организационно-технических мероприятий. В конце октября завершила работу внутренняя комиссия по оценке готовности оборудования и персонала филиалов компании к осенне-зимнему периоду 2023–2024 гг.

В перечисленное количество мероприятий вошел капитальный ремонт электроустановок — за 9 месяцев 2023 года было отремонтировано 835 км линий электропередачи и 646 подстанций 6-10 кВ, а в рамках инвестпрограммы предприятия проведена модернизация высоковольтных подстанций и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области на сумму порядка 1,3 млрд рублей.

Предприятие сформировало аварийный резерв материалов и оборудования на сумму свыше 149 млн руб. и подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (от 100 до 400 кВт) общей мощностью 3,54 МВт.

Оценка подготовки АО «РЭС» к зиме по индексу готовности составляет 100 — уровень «Готов». Это означает, что электросети АО «РЭС» полностью готовы к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области в период зимнего максимума нагрузок.

До 15 ноября Минэнерго РФ подведет окончательные итоги подготовки к отопительному, и на их основе субъекты электроэнергетики получат соответствующий документ — Паспорт готовности к отопительному сезону.

В Новосибирской области АО «РЭС» вложило 43 млн рублей в консолидацию электросетей
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Только в первом полугодии 2023 года АО «РЭС» вложило в консолидацию электросетей 43 млн рублей.

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