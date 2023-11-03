Штаб по безопасности электроснабжения обсудил готовность электросетей к зиме

Первый технический директора АО «РЭС» Владимир Герасимов представил предприятие на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в зимний период. Владимир Герасимов рассказал об итогах подготовки электросетевой инфраструктуры АО «РЭС» к зиме. Сотрудники компании выполнили масштабный комплекс работ, который включает 329 организационно-технических мероприятий. В конце октября завершила работу внутренняя комиссия по оценке готовности оборудования и персонала филиалов компании к осенне-зимнему периоду 2023–2024 гг.