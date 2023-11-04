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Вилы в голове мужчины

Вилы прошли сквозь голову мужчины в Новосибирске — спасателям пришлось их пилить

4 ноября 2023, 05:12
Фото: ВК/МАСС
Вилы в голове мужчины

В Новосибирске у мужчины сквозь голову прошли вилы

Операцию по удалению вил из головы пострадавшего осуществили спасатели МАСС совместно с хирургами в Новосибирске.

3 ноября спасатели МАСС в Новосибирске были вызваны на необычный и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и очень точные действия.

Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где лежал пострадавший, у которого через всю голову прошли вилы.

Было необходимо разделить и удалить вилы из инструмента. Задачу выполнили полностью, мужчина 1971 года рождения передан хирургам для продолжения работ. Что именно произошло с пострадавшим, неизвестно.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Больница#МАСС#Эмилия Губарева#Операционная
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