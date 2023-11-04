Вилы прошли сквозь голову мужчины в Новосибирске — спасателям пришлось их пилить

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
3 ноября спасатели МАСС в Новосибирске были вызваны на необычный и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и очень точные действия.
Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где лежал пострадавший, у которого через всю голову прошли вилы.
Было необходимо разделить и удалить вилы из инструмента. Задачу выполнили полностью, мужчина 1971 года рождения передан хирургам для продолжения работ. Что именно произошло с пострадавшим, неизвестно.